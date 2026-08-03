오리엔트정공, 전동화 사업 전환 가속화

AI 핵심 요약beta
- 오리엔트정공이 3일 친환경차 부품 매출을 연 20% 늘리며 전동화 사업 전환을 가속화하고 있다고 밝혔다다
- 이 회사는 SBW 기어세트·디퍼런셜 어셈블리 등 전동화 부품 생산을 확대하고 갭필러·배터리 부품 양산을 준비 중이다
- 내년 초까지 신규 부품 양산과 생산능력 확충을 통해 전동화 부품 매출 비중을 2~3년 내 50% 수준까지 높일 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 자동차 부품 전문기업 오리엔트정공이 친환경차 부품 매출을 매년 약 20%씩 늘리며 전동화 사업 전환을 가속화하고 있다고 3일 밝혔다.
회사에 따르면 현재 전자식 변속 시스템(SBW) 기어세트와 친환경차 전용 플랫폼에 적용되는 디퍼런셜 어셈블리를 생산·공급 중이다. 내연기관 자동차 부품 생산으로 축적한 정밀가공 기술과 다이캐스팅 제조 경쟁력을 바탕으로 확보한 제품들이다.
올해 하반기부터 기존 전동화 부품의 적용 차종이 확대되면서 친환경차 부품 매출도 지속 성장할 것으로 예상된다. 아울러 친환경차용 갭필러와 배터리 관련 부품도 고객사 테스트와 양산 준비를 진행 중이다.
오리엔트정공은 내년 초까지 신규 부품 양산과 생산능력 확충을 통해 현재 약 10% 수준인 전동화 부품 매출 비중을 향후 2~3년 내 50% 수준까지 확대할 계획이다. 생산능력을 확충하고 자동화 시스템을 도입해 생산성과 품질 경쟁력을 높일 방침이다.
회사 관계자는 "전기차 등 친환경차 중심으로의 시장 전환은 필연적인 흐름"이라며 "생산능력 확대와 지속적인 기술 개발을 통해 고객사의 다양한 요구에 적극 대응하고 전동화 부품 비중을 지속적으로 확대해 미래 성장 기반을 견고히 구축해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com