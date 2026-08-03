한국관광공사, 공정·환대·체험 갖춘 K-글로벌 축제 육성

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

문체부·관광공사, 보령머드축제서 '2026 Global Festa Check-in' 선포

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사는 지난 31일 충남 보령머드축제 현장에서 글로벌 축제 6선 육성을 위한 외국인 관광객 환대 캠페인 '글로벌 축제 체크인(2026 Global Festa Check-in)'을 선포했다.

캠페인은 글로벌 축제로 우뚝 선 보령머드축제 개막을 계기로 외국인 관광객이 신뢰할 수 있는 먹거리와 관련 정보 등을 제공하기 위해 마련됐다. 행사에는 문체부, 행정안전부, 공사 및 보령, 수원, 안동, 진주, 화천 등 글로벌 축제 관계자들이 참석해 ▲공정 가격 ▲외국인 환대 ▲지역 고유의 체험 등 3가지 핵심 과제를 발표하고 실천을 다짐했다. 이어서 행사 참석자들은 외국인 친화적 글로벌 축제 공동 개선 방안을 논의했다.

현장 점검에서는 먹거리 팝업과 글로벌 축제 홍보부스 등을 둘러보며 수용태세를 살폈다. 특히 캠페인의 핵심 서비스인 '먹거리 알리오' 공개 정보와 현장 먹거리 정보간 일치 여부를 직접 비교하며 합리적인 축제장 먹거리 서비스를 확인했다.

(왼쪽부터) ▲수원시 문화관광국장 신소영 ▲안동시 관광문화국장 조경식 ▲새마을운동 보령시지회 지회장 백길호 ▲충청남도 새마을회 도회장 성낙구 ▲행안부 자치새마을협력과장 김대영 ▲보령시장 엄승용 ▲문체부 제2차관 김대현 ▲충남부지사 홍종완 ▲공사 국민관광본부장 박정웅 ▲화천 부군수 안중기 ▲진주시 문화관광국장 백삼철 ▲보령축제관광재단 대표 이용열 ▲새마을운동중앙회 조직사업국장 문성찬 [사진=한국관광공사]

공사는 현장에서 글로벌 축제 및 연계 관광 콘텐츠 홍보를 위해 다양한 체험 프로그램도 선보였다. 외국인 관광객들의 글로벌 축제 6선 방문 유도를 위한 '월리를 찾아라' 스탬프 투어, 바다여행 안전문화 확산 이벤트, 먹거리 알리오 현장 검증 이벤트 등을 운영하며 축제 방문객들의 발길을 모았다.

공사 박정웅 국민관광본부장은 "글로벌 축제 6선을 비롯한 지역 축제를 세계인이 찾는 관광콘텐츠로 육성해 지역관광의 경쟁력을 높여 나가겠다"라며, "먹거리 알리오와 같은 신뢰 기반 서비스를 지속 확대하고, 가격과 환대, 체험이 조화를 이루는 축제 환경을 조성해 대한민국 축제의 글로벌 경쟁력을 높이겠다"고 밝혔다.

한편, '글로벌 축제'는 문체부와 공사가 지역 축제를 세계적 관광콘텐츠로 육성하기 위해 추진하는 3개년 집중 지원사업이다. ▲충남 보령머드축제(7.24~8.9) ▲인천펜타포트음악축제(7.31~8.2) ▲경북 안동국제탈춤페스티벌(9.25~10.4) ▲경남 진주남강유등축제(10.3~18) ▲경기 수원화성문화제(10.4~11) ▲강원 화천산천어축제(2027년 1월)까지 6선이다. 또한 공사는 대구치맥페스티벌(7.1~5), 정남진장흥물축제(7.25~8.2), 부산국제록페스티벌(10.2~5), 순창장류축제(10.16~18) 등 4개 예비 글로벌 축제 홍보에도 힘을 쏟고 있다.



jyyang@newspim.com