전국 광역 단체장 8월 3일 일정

AI 핵심 요약beta
- 우상호‧신용한 등 시도지사들이 2일 각종 간담회와 임명장 수여식을 했다
- 전재수‧이철우‧조상호‧박수현‧민형배 등은 회의‧위촉식‧브리핑‧착공식 등을 소화했다
- 박완수‧추경호‧허태정‧박찬대 등은 이날 공식 일정이 없었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲우상호 강원도지사
-지휘부 간담(09:10 도지사 집무실)
-(재)강원특별자치도 사회서비스원 원장 임명장 수여식(10:00 통상상담실)
-2026 상반기 도정성과 우수부서·직원 시상(10:30 각 부서 사무실)
-도의회 운영위원장 면담 (13:30 통상상담실)
▲전재수 부산시장
- 공공기관 이전추진단 TF 회의( 09:30 영상회의실)
- 접견-이성권 국민의힘 부산시당위원장(16:30 의전실)
▲이철우 경북도지사
-저출생고령화 시대 대응 방안 정책간담회(11:00 접견실)
- 새로운 농촌도시화 구조 개혁 간담회(15:00 접견실)
▲신용한 충북지사
-확대간부회의(09:00 대회의실)
-충북개발공사 임명장 수여(13:30 충북개발공사 임명장 수여)
-K-바이오스퀘어 일원 현장 방문(15:30 오송)
-축협조합장 축산발전 소통 간담회(18:00 청주)
▲조상호 세종시장
-시립청소년교향악단 지휘자 위촉식(11:20 세종실)
-시정5기 장군면 시민과의대화(15:00 장군면 행정복지센터)
-시정5기 고운동 시민과의대화(17:00 고운동 행정복지센터)
▲박수현 충남지사
-8월 직원 월례모임(9:00 문예회관)
-실국원장 회의(10:00 중회의실)
-2027논산세계딸기산업엑스포 민간조직위원장 위촉식(13:30 접견실)
-2027논산세계딸기산업엑스포 홍보대사 위촉식(14:00 외부인사접견실)
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 기자 브리핑(10:45 무나청사 브리핑룸)
- 국가AI컴퓨팅센터 착공식(14:00 해남 솔라시도)
- 도심홍수 안전진단 및 대책 토론회(16:30 광주청사 다목적홀)
▲박완수 경남지사
- 일정 없음
▲ 추경호 대구광역시장
- 공식 일정 없음
▲허태정 대전시장
-외부 일정 없음
▲ 박찬대 인천시장
- 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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