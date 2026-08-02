윤호중 행안부 장관, 밀양 찾아 폭염·가뭄 대응 점검…신속한 지원 약속

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행안부, 폭염 대응 중대본 2단계 가동

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 폭염과 가뭄이 이어지는 경남에 정부가 중대본 2단계를 가동하고 밀양 현장 점검에 나섰다.

행정안전부는 2일 오후 1시부로 폭염 대응 중대본을 2단계로 격상해 범정부 대응체계를 강화한다고 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관(오른쪽 두 번째)이 2일 오후 경남 밀양시 금시당 유원지를 방문해 물놀이 안전관리요원 배치와 구명조끼·구명환·로프 등 안전시설 관리상태를 꼼꼼히 확인하고 있다.[사진=경남도] 2026.08.02

윤호중 장관은 중앙부처와 지방정부 간부급을 중심으로 주 1회 또는 매일 현장점검을 실시해 현장 중심 대응을 강화하기로 했다. 행안부는 국장급 현장총괄관리관을 수도권과 남부권에 파견하고 현장상황관리관도 전국에 배치해 지역별 폭염 대응 상황과 추가 지원 필요 여부를 직접 점검한다.

윤 장관은 전국적인 폭염 상황에서 야외활동을 자제하고 야외 작업을 중지해 달라고 국민에게 요청했다. 이날 윤 장관은 폭염과 가뭄이 동시에 심화된 남부권을 방문해 폭염·가뭄 대응 상황을 현장에서 점검했다.

밀양시 무더위쉼터를 찾아 운영 상황을 살피고.쉼터를 이용하는 어르신들의 불편 사항과 현장 의견을 들었다. 행안부는 남부권을 중심으로 폭염중대경보가 다수 발령된 데 따라 재난구호지원사업비 1억 7000만 원을 추가 지원할 계획이다.

지원 예산은 남부권 내 폭염이 극심한 지역을 중심으로 무더위쉼터 냉방비 등 운영비와 취약계층 맞춤형 구호물품 구입에 사용된다. 구호물품에는 선풍기, 쿨매트, 생수, 식음료, 폭염키트 등이 포함된다.

윤 장관은 금시당 유원지를 방문해 밀양시 물놀이 안전관리 현황을 보고받고, 물놀이 안전관리요원 배치와 구명조끼·구명환·로프 등 안전시설 관리 상태를 점검했다.

장관은 물놀이 안전사고 예방은 구명조끼 착용 등 기본 안전수칙 실천에서 시작된다며 물놀이객이 안전수칙을 숙지하고 철저히 이행할 수 있도록 현장관리에 만전을 기해 줄 것을 당부했다.

윤 장관은 가뭄 장기화에 대비해 관정과 양수장 가동, 하천수 직접 급수, 저수지 간 용수 연계, 급수차와 양수장비 확보 등 대체 수원 공급 대책도 집중 점검했다는 설명이다.

행안부는 강수량 부족과 저수율 하락으로 용수 공급에 어려움을 겪는 경남·경북 등 가뭄 지역에 재난안전특별교부세 57억 5000만 원을 긴급 지원할 계획이다.

윤 장관은 "폭염과 가뭄은 농업인의 생업뿐만 아니라 어르신과 야외근로자 등 취약계층의 일상을 직접적으로 위협하는 재난"이라며 "중대본 2단계 운영을 통해 중앙과 지방의 대응상황을 더욱 촘촘히 관리하고 현장에서 필요한 행정적·재정적 지원을 신속히 제공하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com