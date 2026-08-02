김민재·노이어 등 독일 축구명가 뮌헨 선수단 제주 입성

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3일 기자회견 및 체주 체험...4일 제주와 친선전

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 독일 분데스리가 '명문' 바이에른 뮌헨이 한국 대표팀의 '철기둥' 김민재와 함께 제주도에 입성했다.

뱅상 콩파니 감독이 이끄는 뮌헨 선수단은 2일 오후 제주국제공항을 통해 전세기로 입국했다. 뮌헨의 한국 방문은 2024년 8월 서울월드컵경기장에서 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)와 맞붙은 이후 2년 만이자 통산 두 번째다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 마누엘 노이어가 2일 제주국제공항을 통해 전세기로 입국해 팬들의 사인 요청에 응하고 있다. [사진=바이에른 뮌헨 SNS] 2026.08.02 psoq1337@newspim.com

이날 제주국제공항에는 500여 명의 축구 팬이 인산인해를 이뤘다. 팬들은 뮌헨 유니폼과 사인지를 들고 선수단을 열렬히 환영했다. 뮌헨은 이번 제주SK FC와의 친선전을 위해 김민재를 비롯해 골키퍼 마누엘 노이어, 미드필더 요주아 키미히, 수비수 요나탄 타와 이토 히로키, 공격수 루이스 디아스 등 26명의 정예 멤버로 팀을 꾸렸다.

다만 2026 북중미 월드컵에서 8강 이상을 치른 해리 케인과 마이클 올리세, 개별 재활 훈련이 필요한 자말 무시알라, 알폰소 데이비스 등 일부 핵심 선수들은 참가 명단에서 제외됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 루이스 디아스가 2일 제주국제공항을 통해 전세기로 입국해 팬들의 사인 요청에 응하고 있다. [사진=바이에른 뮌헨 SNS] 2026.08.02 psoq1337@newspim.com

공항에 도착한 선수들은 특급 팬 서비스를 선보였다. 노이어는 유니폼을 들고 찾아온 팬들에게 사인은 물론 사진 촬영 요청까지 흔쾌히 응했다. 김민재 역시 환호하는 팬들에게 일일이 사인을 해주며 응원에 보답했다.

이번 방한은 제주, 뮌헨, 로스앤젤레스FC(LAFC)가 함께 추진 중인 'R&G(Red&Gold Football)' 파트너십 강화를 위해 성사됐다. 루벤 카스퍼 뮌헨 마케팅 이사는 "협력 구단이라는 점과 제주도가 아시아의 중심부에 위치해 더 많은 아시아 팬들과 만날 수 있다는 점을 고려해 장소를 선택했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김민재가 2일 제주로 들어오는 전세기에서 포즈를 취하고 있다. [사진=바이에른 뮌헨 SNS] 2026.08.02 psoq1337@newspim.com

입국을 마친 뮌헨 선수단은 비공개 훈련을 통해 현지 적응에 나선다. 3일에는 공식 기자회견과 오픈 트레이닝, 제주 문화 체험 활동으로 취재진 및 팬들과 마주한다. 제주SK와 뮌헨의 '아우디 풋볼 서밋 2026' 친선 경기는 오는 4일 오후 8시 제주월드컵경기장에서 펼쳐진다. 뮌헨은 제주 경기를 마친 뒤 다음 아시아 투어 장소인 홍콩으로 이동한다.

psoq1337@newspim.com