경남도, 폭염중대경보 비상 2단계 발효…취약계층 보호 조치 강화

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폭염 행동요령 안내 및 지원 강화

온열질환자 161명, 사망자 3명 발생

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 1일 도내 9개 시군에 폭염중대경보가 확대 발효되자 재난안전대책본부를 비상2단계로 격상하고 취약계층 보호와 폭염 대응시설 운영 강화에 나섰다.

박완수 경남지사가 지난달 28일 오전 도청 재난안전대책본부에서 '폭염·가뭄 비상대책회의'를 주재하고 있다.[사진=경남도] 2026.07.28

도는 이날 오전 11시를 기해 창원시, 진주시, 김해시, 밀양시, 의령군, 함안군, 창녕군, 합천군 등 9개 시군에 '폭염중대경보'가 확대 발효됨에 따라 도 재난안전대책본부를 비상2단계로 격상하고 폭염 대응에 총력을 기울이고 있다고 밝혔다.

양산시에서는 지난 7월 31일 낮 최고기온이 41.4도까지 오르며 국내 기상관측 이래 역대 최고기온을 기록했다.

도에 따르면 지난 31일 기준 도내 온열질환자는 161명, 사망자는 3명이다. 전국적으로는 온열질환자가 1781명, 사망자가 13명으로 집계됐다.

박완수 경남지사는 폭염 비상단계 격상에 따라 고령자, 독거노인, 농업인, 야외근로자 등 취약계층에 대한 예찰과 보호를 강화하라고 지시했다. 무더위쉼터와 이동노동자 쉼터 등 폭염 대응시설 운영을 확대하고 재난문자와 마을방송, 전광판, SNS, 언론매체를 활용해 폭염 행동요령을 집중 안내하도록 주문했다.

도는 도내 전역의 지정 무더위쉼터 냉방비로 쉼터당 10만원의 재해구호기금을 긴급 투입한다.

도 관계자는 "폭염중대경보가 확대되고 폭염경보 수준의 특보가 이어지고 있는 만큼 무더위 시간대 야외활동을 자제하고 충분한 수분 섭취와 휴식, 무더위쉼터 이용 등 예방수칙을 실천해 달라"면서 "도와 시군이 비상대응체계를 강화해 인명·재산 피해를 최소화하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com