박완수 경남지사 "폭염 선제적 대응 도민·노동자 안전 지켜야"

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도로건설·농업·조선업 현장을 잇따라

작업장 환기·냉방용품·휴게시설 등 확인

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 연일 이어지는 폭염에 대응해 도로건설·농업·조선업 현장을 잇따라 살피고 노동자와 농업인 온열질환 예방 대책을 점검했다.

도는 박완수 지사가 지난 31일 창녕군 도로건설 현장과 창원시 단감 과수원, 조선업 사업장을 방문해 작업장별 폭염 예방대책 이행 여부를 확인했다고 1일 밝혔다.

박완수 경남지사(맨 왼쪽)가 지난 31일 창원시 의창구 동읍에 있는 단감 과수원 '자영농원'을 찾아 농업 분야의 폭염 대응 상황을 살피고 있다.[사진=경남도] 2026.08.01

박 지사는 먼저 창녕군 부곡면 수다리 국지도 30호선 봉강~무안 구간 도로건설 현장을 찾아 노동자 건강 상태와 휴게시설 운영 상황을 살폈다. 그는 충분한 물과 그늘, 휴식이 확보돼야 한다며 무더위 시간대 작업 중지와 휴식시간 보장을 당부했다.

박 지사는 "야외 건설 현장은 폭염에 직접 노출되는 만큼 노동자의 건강과 안전을 최우선으로 고려해야 한다"며 "공사 일정보다 생명과 안전이 우선인 만큼 무더위 시간대에는 무리한 작업을 중단하고 충분한 휴식을 보장해야 한다"고 말했다.

이어 창원시 의창구 동읍 단감 과수원 자영농원을 찾아 농업 분야 폭염 대응 상황을 점검했다. 자영농원은 2019년부터 2023년까지 도비를 포함한 21억여 원을 투입해 저수조와 관수시설 등을 조성한 과실전문생산단지다.

박 지사는 농작물 생육 상태와 관수시설 운영 상황을 확인하고 스마트 관수시설을 활용한 적기 용수 공급과 한낮 농작업 자제, 온열질환 예방수칙 준수를 주문했다. 그는 "가뭄과 폭염 등 이상기후에 대비해 구축한 생산기반 시설이 농작물 피해를 줄이는 데 역할을 하고 있다"고 말했다.

마지막으로 창원시 성산구의 선박 구성부분품 제조기업 HSG중공업을 찾아 조선업 현장의 폭염 대응체계를 살폈다. 박 지사는 밀폐공간과 고온 작업장의 환기시설, 냉각조끼 등 냉방용품 지급, 휴식공간 운영, 온열질환자 발생 시 대응체계를 점검했다.

박 지사는 "조선업은 경남 경제를 이끄는 핵심 산업이지만 여름철 작업환경이 매우 열악할 수 있다"며 "기업은 작업자의 생명과 건강을 지키기 위한 예방조치를 철저히 이행하고 경남도도 폭염 피해를 줄이기 위한 행정 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com