부산해경, 술 취해 영도대교 인근 해상에 빠진 60대 남성 구조

AI 핵심 요약beta
- 부산해양경찰서는 31일 밤 영도대교 인근 해상에 빠진 60대 남성 A씨를 구조해 119구급대에 인계했다고 1일 밝혔다.
- A씨는 술에 취한 상태로 바다에 빠졌으며 해경과 소방의 합동 구조로 의식은 있었고 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.
- 성대훈 서장은 음주 후 해안가와 교량 주변 이동은 실족 등 해양사고 위험이 높다며 야간에는 특히 위험지역 접근을 자제해달라고 당부했다.
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 술에 취해 부산 영도대교 인근 바다에 빠졌던 60대 남성 A씨가 해경에 의해 구조됐다.
부산해양경찰서는 지난 31일 밤 영도대교 인근 해상에서 발생한 60대로 추정되는 남성이 A씨를 구조 119구급대에 인계했다고 1일 밝혔다.
부산해경에 따르면 전날 오후 10시 15분께 "영도대교 인근 해상에 사람이 빠졌다"는 신고가 접수됐다. 해경은 남항파출소 연안구조정과 중앙해양특수구조단을 현장에 급파했다.
현장에 도착한 해경은 소방과 합동으로 A씨를 구조했다. 이 익수자는 의식은 있었지만 술에 취해 의사소통이 원활하지 않은 상태였다.
A씨는 연안구조정을 통해 육상으로 이송됐고 현장에서 대기하던 중부소방서 119구급대에 인계돼 병원으로 옮겨졌다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.
성대훈 서장은 "음주 후 해안가나 항·포구, 교량 주변을 이동할 경우 실족 등 해양사고 위험이 높다"며 "야간에는 특히 안전에 유의하고 위험한 장소에는 접근을 자제해 달라"고 말했다.
news2349@newspim.com