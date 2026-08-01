[주말극장가] '스파이더맨' 독주 시작…'호프' 장기흥행 레이스

AI 핵심 요약beta
- 스파이더맨이 29일 개봉 후 이틀 만에 113만을 돌파했다
- 호프와 미니언즈&몬스터즈가 각각 박스오피스 2·3위를 유지했다
- 예매율에서 스파이더맨이 66.3%로 1위, 오디세이와 호프가 뒤를 이었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉 이틀 만에 100만 관객을 돌파하며 올 여름 극장가 흥행 잭팟을 쏘아 올렸다.
31일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면, 지난 29일 개봉한 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 30일 하루 동안 44만 1554명의 관객을 동원하며 박스오피스 1위 자리를 지켰다. 이로써 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉 이틀 만에 누적 관객수 113만 1219명을 돌파하며 폭발적인 흥행세를 이어가고 있다.
2위에는 나홍진 감독의 '호프'가 이름을 올렸다. '호프'는 이날 6만 7626명의 관객을 더해 누적 관객수 377만 4776명을 기록, 장기 흥행 레이스를 지속 중이다.
3위는 코미디 애니메이션 '미니언즈 & 몬스터즈'가 차지했다. '미니언즈 & 몬스터즈'는 일일 관객수 2만 610명을 동원하며 누적 관객수 64만 8695명을 달성했다.
주말을 앞두고 '스파이더맨'은 실시간 예매율 1위를 고수 중이다. '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 예매율 66.3%, 예매 관객수 80만 7400명을 기록하며 주말 극장가 석권을 예고하고 있다.
예매율 2위에는 오는 8월 5일 개봉을 앞둔 크리스토퍼 놀란 감독의 '오디세이'가 올랐다. '오디세이'는 예매율 17.7%, 예매 관객수 21만 5324명을 기록하며 개봉 전부터 뜨거운 관심을 모으고 있다.
이어 3위는 나홍진 감독의 '호프'가 차지했다. '호프'는 예매율 6.4%, 예매 관객수 7만 8192명을 기록 중이다. 내주 에도 배우들이 참석하는 무대인사와 GV 행사가 예고되며 꾸준한 관객 유입이 기대된다.
jyyang@newspim.com