포포즈, 8월 전국 지점서 반려동물 장례 문화 캠페인 전개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 반려동물 장례 브랜드 포포즈가 오는 8월 한 달간 공식 온라인 채널 및 전국 오프라인 지점을 통해 유기견 보호소 기부 캠페인과 현장 고객 지원 프로그램 등을 운영한다고 밝혔다.

[사진=포포즈 제공]

이번 프로모션은 올바른 반려동물 장례 문화를 알리고 유기견 보호 활동을 돕기 위해 기획됐으며, 온라인 기부 캠페인과 장례상품 이용 고객 현장 혜택, 방문자 리뷰 이벤트 등 총 3가지로 구성됐다.

우선 8월 1일부터 7일까지 공식 인스타그램을 통해 유기견 보호소 지원 기부 캠페인을 진행한다. 포포즈 공식 계정을 팔로우한 뒤 지정된 캠페인 문구(반려동물의 마지막은 처리가 아닌 배웅입니다)를 댓글로 작성하면, 댓글 1건당 1,000원씩 적립해 유기견 보호소 '유사천(유기견을 사랑하는 천사들)'에 기부할 예정이다.

전국 포포즈 지점 이용 고객을 위한 현장 프로그램도 8월 내내 이어진다. 관·요람 장례 추모형 상품이나 올인원 패키지를 이용하는 고객에게는 '양면 털 키링 액자'와 '관 생화 장식' 중 한 가지를 선택해 제공한다.

아울러 방문 고객을 대상으로 한 네이버 영수증 리뷰 이벤트도 병행된다. 포토 영수증 리뷰를 작성하는 고객에게는 원목 액자(물량 소진 시까지)를 제공하며, 일반 리뷰를 작성할 경우 사진 인화 2장과 종이 액자를 추가로 증정한다.

포포즈 측은 이번 기부 캠페인과 고객 혜택을 통해 반려동물의 이별에 대한 사회적 인식을 개선하고, 성숙한 반려동물 장례 문화를 정착시키는 데 기여할 방침이라고 설명했다.

ohzin@newspim.com