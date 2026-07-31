세종시, 5-2생활권 S1블록 민영주택 676가구 공급 승인

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 31일 5-2생활권 S1블록 민영주택 676세대 공급을 승인했다
- 전용 45·59·84㎡ 규모로 특별공급 436세대와 일반공급 240세대를 분양한다
- 8월 10~12일 청약을 진행하고 19일 당첨 발표 후 2029년 3월 입주 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 5-2생활권 S1블록 민영주택 '글미마을 9단지' 676세대에 대한 공급을 승인했다.
31일 시에 따르면 S1블록은 세종에스원피에프브이㈜, 우미건설㈜이 시행하고 우미건설㈜이 시공하는 민영주택으로, 전용면적은 45㎡·59㎡·84㎡이다.
공급 유형은 특별공급 436세대와 일반공급 240세대다. 특별공급에는 기관추천·다자녀·신혼부부·노부모·생애최초·신생아 특별공급이 포함됐다.
이번 분양은 세종시 민영주택 가운데 처음으로 신생아 특별공급이 적용되는 사례로, 출산가구의 내 집 마련 기회를 확대하는 계기가 될 것으로 기대된다.
단지는 지하 2층~지상 최고 20층, 12개 동 규모로 조성된다. 주차 공간은 아파트 971면과 근린생활시설 21면을 포함해 총 992면이 마련된다.
청약 일정은 이날 입주자모집공고를 시작으로 8월 10일 특별공급, 11일 1순위, 12일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자는 8월 19일 발표되며, 입주는 오는 2029년 3월 예정이다.
시 주택과 관계자는 "이번 분양은 5-2생활권에서 처음 공급되는 분양주택으로 실수요자의 주거 선택 폭을 넓히고 주택공급을 활성화하는 계기가 될 것"이라며 "계획된 공동주택 공급이 적기에 이뤄질 수 있도록 관련 행정절차를 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com