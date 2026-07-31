국립수목원, 글로벌 생물다양성 동향 보고 첫 발간

AI 핵심 요약beta
- 산림청 국립수목원이 31일 글로벌 생물다양성 동향 보고 창간호를 발간했다고 밝혔다다
- 보고서는 국제 생물다양성 정책·연구·보전 동향을 정리해 국내 수목원·식물원 관계자가 현장에 활용하도록 구성했다다
- 국립수목원은 보고서를 매년 상·하반기 정기 발간하고 누리집에서 무료 제공하며 국제 협력과 정보 공유에 기여하겠다고 밝혔다다
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 산림청 국립수목원은 국제 생물다양성 정책과 세계 각국 수목원·식물원의 연구·보전 동향을 한데 묶은 '글로벌 생물다양성 동향 보고' 창간호를 발간했다고 31일 밝혔다.
국립수목원에 따르면 이번 보고서는 국제 생물다양성 분야의 주요 이슈와 정책 변화, 연구 동향을 선별·분석해 국내 수목원·식물원 관계자들이 한눈에 파악할 수 있도록 구성한 자료집이다. 국제 논의 흐름을 쉽게 이해하고 현장의 연구·보전 활동에 바로 활용할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다.
창간호에는 국제 생물다양성 관련 주요 의제뿐 아니라 세계 수목원·식물원의 보전 활동, 국제협력 사업과 연구 사례 등이 폭넓게 담겼다. 주제별 핵심 내용을 간결하게 정리하고 국내 수목원·식물원이 참고하거나 직접 참여할 수 있는 국제 프로그램도 함께 소개했다.
주요 내용으로는 국제식물원보전연맹(BGCI)의 새로운 전략과 활동 방향, 세계식물원교육의 날(Global Botanic Gardens Education Day) 캠페인, 국제식물감시네트워크(IPSN)의 활동과 참여 방법 등이 포함됐다.
국립수목원은 '글로벌 생물다양성 동향 보고'를 매년 상·하반기에 정기 발간해 국제 생물다양성 정책 변화와 수목원·식물원의 연구·보전 동향을 지속적으로 소개할 계획이다. 보고서는 국립수목원 누리집에서 누구나 무료로 내려받을 수 있다.
장계선 산림생물보전연구과장은 "기후위기와 생물다양성 감소에 대응하기 위해서는 국제사회의 협력과 정보 공유가 무엇보다 중요하다"며 "이번 창간호가 국내 수목원·식물원을 비롯한 생물다양성 분야 관계자들의 업무와 연구에 도움이 되고 국제 변화에 대한 이해를 높이며 새로운 협력 기회를 모색하는 데 의미 있는 자료가 되기를 기대한다"고 말했다.
asj7376@newspim.com