"위험·수요 미리 내다본다"…서울시, 민선 9기 AI 예측 행정 본격화

교통·생활 서비스 격차 분석, 정책 수립

방문자·소비패턴 분석 '야간경제 활성화'

"24시간 살아 움직이는 글로벌 도시 구현"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 민선 9기부터 'AI 예측행정'을 본격 추진한다고 31일 밝혔다. 이는 시민의 불편 사항을 사전에 파악해 필요한 서비스를 선제적으로 제공하는 체계다.

서울시는 도시철도, 버스, 생활SOC 등과 관련된 이동·이용 데이터를 분석해 시민들이 겪는 불편함과 서비스 부족 지역을 확인할 계획이다. AI 예측모델을 결합해 수요가 증가할 가능성이 있는 지역과 교통·안전이 취약한 곳을 사전에 찾아내 필요한 정책과 시설을 선제적으로 보완한다.

서울시는 그동안 연간 100건 이상의 데이터 분석을 정책 대상지 선정, 운영 방식 개선, 예산 우선순위 조정 등에 활용해 왔다. 전세사기 위험이 큰 임대인의 특성을 분석하고, 3D 공간정보와 인공지능(AI)을 활용해 100m 단위로 방범 취약지역을 파악하는 '3D 방범 예측지도'도 개발했다.

서울시 AI·데이터기반 예측행정 설명 [이미지=서울시]

민선 9기에는 시민의 이동과 생활 현장을 더 면밀히 살핀다. 도시철도 교통 분야에서는 신규 노선이 생긴 후 생활시설 접근성 개선 여부를 확인하고, 교통 인프라 투자의 효과를 수치로 측정해 교통 취약지의 투자 우선순위와 노선 보완정책에 활용할 방침이다.

서울 116개 지역생활권 내 의료, 교육, 문화, 체육, 복지시설에 대한 분석도 이뤄져, '우리 동네에 어떤 시설이 부족한지'를 시민 맞춤형 '동행지도'로 제공한다. 버스 분야에서는 노선별 승하차·생활방식 데이터를 조합해 교통 취약지역과 저효율 노선을 분석하고, 시범 노선안을 도출할 계획이다.

여름철 모기와 러브버그 등으로 인한 시민의 불편을 줄이기 위해서는 기상정보·해충 데이터를 AI로 분석해 발생 시기와 위험지역을 사전에 예측하고 방역 방안을 수립한다.

공공시설도 '필요한 곳에 필요한 시설'을 설치하는 방식으로 바꾼다. 26개 공공시설 유형과 79개 세부 시설의 위치·규모를 통합 분석해 시설 부족 지역을 파악할 계획이다. 새로운 공공시설 설치 시에는 주민 수요와 주변 시설 현황을 고려해 가장 필요한 시설을 결정한다.

서울시는 지역별 생활서비스 격차와 도시문제 발생 가능성을 선제적으로 파악하는 것은 물론, 민선 9기 대표 성장전략인 '야간경제 활성화'를 데이터로 뒷받침해 관광·문화·상권·교통이 유기적으로 연결되는 '24시간 활력도시 서울'을 조성할 방침이다.

구체적으로 '야간경제 활성화'를 위해 주요 야간 명소와 거점별 내·외국인 방문자 수, 체류시간, 이동 경로, 소비패턴을 분석한다.

이를 바탕으로 '야간경제 상생특구'와 '서울 달빛야장' 등 정책 대상지의 우선순위를 정하고, 문화시설 야간 개방과 심야교통 확대가 주변 골목상권의 매출과 체류시간 증가로 이어지는지를 지속적으로 측정해 '24시간 살아 움직이는 글로벌 도시 서울' 구현을 뒷받침한다는 복안이다.

정영준 디지털도시국장은 "AI와 데이터는 시민의 생활 편의를 위한 행정 도구"라며 "선제 행정을 확대해 시민이 변화를 더 빠르게 체감할 수 있도록 하겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com