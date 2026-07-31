세종시, AI 재난대응 플랫폼 '세종SIREN' 시범 운영

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 31일 AI 재난대응 플랫폼 세종SIREN을 시범 운영했다
- 세종SIREN은 재난대책본부 운영·상황 분류·전파를 자동화해 신속 대응을 지원한다
- 세종시는 실제 집중호우에 활용한 성과를 바탕으로 시스템을 고도화해 대응 범위를 넓힐 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 예산 투입 없이 자체 개발한 인공지능(AI) 재난대응 플랫폼 '세종SIREN'을 시범 운영하며 재난 대응 체계 고도화에 나선다.
31일 시에 따르면 재난안전상황실 근무자가 생성형 AI를 활용한 '바이브코딩(Vibe Coding)' 방식으로 개발한 세종SIREN을 본격 활용해 재난 발생 시 신속한 상황 판단과 대응으로 시민 안전 골든타임을 확보할 계획이다.
그동안 재난 대응 분야는 체계적인 매뉴얼과 시스템을 갖추고 있음에도 방대한 자료와 복잡한 절차로 인해 현장에서 즉시 활용하는 데 어려움이 있다는 지적이 제기돼 왔다.
세종SIREN은 이러한 한계를 개선하기 위해 개발된 AI 기반 플랫폼으로, 재난안전대책본부 운영과 재난상황 분류·전파 기능을 핵심으로 한다.
우선 재난안전대책본부 운영 기능은 본부 내 13개 실무반에 부서별 임무카드를 자동 배정하고 재난 분석·예측 데이터를 지도 형태로 시각화해 제공함으로써 상황 판단과 의사결정을 지원한다.
재난상황 분류·전파 기능은 재난 유형을 초 단위로 자동 분류하고 상황별 안내 문안 생성, 전파 대상 선정, 문자 내용 작성 등을 지원해 보다 신속한 대응이 가능하도록 설계됐다.
이와 함께 폐쇄회로(CC)TV를 활용해 주요 도로 침수와 하천 범람 구역을 실시간으로 모니터링하는 기능도 갖춰 사전 대응 역량을 높였다.
세종SIREN은 지난 6월 행정안전부 국가 AI 프로젝트 서비스형 GPU(GPUaaS) 사업에 선정되면서 대규모 언어모델(LLM) 기반 데이터 학습 환경을 확보했다. 이어 지난 10일 열린 '제1회 세종특별자치시 AI 혁신 경진대회'에서는 공무원 부문 최우수상을 수상하며 기술성과 활용 가능성을 인정받았다.
시는 이달 집중호우 대응 과정에서 세종SIREN을 호우 피해 예측과 주민 대피 안내, 피해지역 파악 등에 실제 활용하며 현장 적용 가능성을 확인했다고 설명했다.
이에 따라 시범 운영 결과를 토대로 시스템을 지속적으로 고도화해 AI 기반 재난 대응 체계를 한층 강화해 나갈 방침이다.
고성진 시민안전실장은 "세종SIREN을 통해 재난 대응 골든타임을 놓칠 우려를 사전에 차단함으로써 시민의 안전을 더욱 강화할 수 있을 것"이라며 "앞으로 겨울철 한파·대설까지 대응 범위를 넓혀 재난대응에 만전을 기하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com