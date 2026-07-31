서울시, 시민 투표로 자치구별 대표 명소 '서울에디션25' 25곳 선정

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 31일 시민이 뽑은 로컬명소 25곳을
- '2026 서울에디션25'로 선정해 체류형 관광을 추진했다
- 봉은사·문래예술창작촌 등 역사·문화·자연 자원이 포함됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 시민 3만3000여 명이 직접 뽑은 자치구별 대표 로컬명소 25곳을 '2026 서울에디션25'로 선정했다고 31일 밝혔다. 서울시는 선정된 명소를 로컬관광 콘텐츠로 육성해 관광객이 머물고 즐기며 소비하는 체류형 관광을 확산하고, 지역 상권과 지역경제에 활력을 더할 계획이다.
'서울에디션25'는 시민과 자치구가 추천한 후보지를 대상으로 전문가 심사와 온라인 투표를 거쳐 자치구별 대표 명소 1곳씩을 선정하는 사업이다. 전문가들이 로컬성, 매력성, 확장성, 지속가능성 등을 평가해 후보지 50곳을 추린 뒤 온라인 투표를 통해 최종 25곳을 확정했다.
올해 선정된 명소에는 역사, 문화, 자연, 야경 등 서울의 다양한 지역 자원을 담은 장소들이 포함됐다. ▲문래예술창작촌(영등포구) ▲경동시장(동대문구) ▲서순라길(종로구) ▲을지로 골목(중구) ▲화랑대철도공원(노원구) ▲관악산(관악구) ▲은평북한산둘레길(은평구) ▲리움미술관(용산구) ▲서대문형무소역사관(서대문구) 등이 이름을 올렸다.
단일 명소 가운데 가장 많은 표를 받은 곳은 강남구 봉은사였다. 올해 4월 개장한 용왕산 스카이워크(양천구), 지난해 개관한 서울시립 사진미술관(도봉구), 올해 3월 문을 연 서울시립 서서울미술관(금천구) 등 신규 관광·문화시설도 선정돼 새로운 지역 관광명소로 성장 가능성을 인정받았다.
서울시는 선정된 25곳을 중심으로 명소별 체험 프로그램을 운영하고, 여러 명소를 연결한 테마형 여행코스와 인근 상권을 연계한 반나절·하루 일정의 체류형 관광 콘텐츠를 개발할 계획이다. 이를 통해 관광객의 체류와 소비를 지역 상권으로 연결하는 로컬관광 생태계를 조성한다는 방침이다.
조성호 서울시 관광체육국장은 "서울은 산과 강, 골목과 전통시장, 자연과 야경까지 동네마다 고유한 이야기와 매력을 품고 있는 도시"라며 "이번 서울에디션25를 지역 상권과 숨은 관광자원까지 촘촘히 연결해 누구나 '서울 사람처럼' 머물고 즐기며 소비하는 서울 대표 로컬관광 브랜드로 키워 나가겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com