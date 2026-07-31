훈련 사실 몰라… 우리 군, 연합훈련 美 무인기 격추 태세까지

접경 상공 '미확인 비행체'에 '두루미' 발령… 방공포·헬기까지 대기

주한미군 "비행계획 사전 공유" vs 韓軍 "승인·전파 안 돼" 엇갈린 주장

철원 민통선 마을 주민 대피 문자… 1시간 뒤 "미 해병대 스토커 무인기"로 확인

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한미 해병대 연합훈련(KMEP)에 참가한 미 해병대 정찰 무인기를 우리 군이 북한 무인기로 오인해 격추까지 대비하는 방공작전 태세를 가동한 사건이 발생한 것으로 뒤늦게 확인됐다.

미군은 훈련 관련 비행계획을 한국군에 사전 통보했다고 주장하지만, 우리 군은 승인·전파가 이뤄지지 않았다고 밝히고 있어 한미 간 정보 공유 체계 난맥상이 도마 위에 올랐다.

지난 3월 경기도 포천 로드리게스 사격장에서 열린 한미 합동 무기 실사격 훈련에서 미 해병대 제3해병사단 장병들이 정찰용 무인기 'VXE-30 스토커(Stalker)'를 운용하고 있다.[사진 출처=미 국방부] 2026.07.31 gomsi@newspim.com

군 당국과 주한미군에 따르면, 30일 오후 경기 파주 전방 지역 상공에서 미 해병대가 연합훈련의 일환으로 고정익 정찰 무인기를 운용했다. 이 무인기는 록히드마틴이 제작한 '스토커(Stalker)' 계열 감시정찰용 드론으로, 군사분계선(MDL) 남쪽 약 3㎞, 고도 약 700ft(약 213m) 안팎에서 임진강변 스토리 사격장 일대 표적 타격 상황을 감시하는 임무를 수행한 것으로 알려졌다.

문제는 우리 군이 이 비행 사실을 실시간 인지하지 못했다는 점이다. 우리 군 전방 부대는 열상감시장비(TOD)와 국지방공레이더를 통해 해당 항적을 '미확인 비행체'로 식별했고, 육군 지상작전사령부는 북한 무인기 등 공중 위협 가능성이 있다고 판단해 적 무인기 대응 방공작전 체계인 '두루미'를 발령했다.

두루미 발령으로 인근 방공포·차륜형 대공포 '천호(K-30W)' 등 방공 전력과 헬기가 동원돼 요격 준비 태세에 들어갔지만, 실제 사격은 이뤄지지 않았다.

군은 추적 과정에서 해당 무인기의 형상과 비행속도·궤적 등이 통상적인 북한 무인기와 다르다는 점에 주목했다. 이후 착륙 지점까지 추적한 끝에 문제가 된 기체가 한미 해병대 KMEP에 투입된 미 해병대 소속 스토커 계열 정찰 무인기였다는 사실을 최종 확인했다. 합동참모본부는 사건 발생 약 1시간 뒤인 오후 3시 30분께 "GOP 이남 경기 북부 지역에서 식별된 미확인 비행체가 훈련 중인 미측 무인기로 확인됐다"고 공식 발표했다.

30일 오후 철원 민통선 이북 마을 이장들에게 발송된 주민 대피 안내 문자 메시지. '철원 지역에 무인기가 식별돼 긴급히 인근 대피호 또는 통제소 밖으로 이동해야 한다'는 내용이 담겼다. [사진=연합뉴스 캡처] 2026.07.31 gomsi@newspim.com

접경지역 주민들은 한때 실제 북한 무인기 침투 상황으로 오인해 대피 소동을 겪었다. 전날 오후 2시 30분께 강원도 철원 민간인출입통제선(민통선) 이북 일부 마을 이장들에게 "철원 지역에 무인기가 식별돼 민북 지역 내 있는 사람들은 긴급히 인근 대피호 또는 통제소 밖으로 이동해야 한다"는 내용의 긴급 문자 메시지가 발송된 것이다. 군은 이후 해당 비행체가 미군 무인기로 확인됐다고 설명했으나, 문자 발송 주체와 정확한 경위에 대해서는 "추가 확인 중"이라고 밝혔다.

이번 사건을 둘러싸고 한미 양측의 설명은 엇갈린다. 주한미군은 연합훈련 참가 전력의 비행계획을 한국군에 사전 공유했으며, 훈련 임박 시에는 무인기 운용과 관련한 공문도 전달했다는 입장이다. 반면 우리 군은 "해당 무인기의 비행계획을 정식 승인한 사실이 없고, 지상작전사령부나 공군작전사령부, 1군단과 예하 부대까지 관련 내용이 제대로 전파되지 않았다"고 설명하고 있다.

주한미군은 이번 사태를 '사고(incident)'로 규정하고 "미 해병대는 사고 경위를 평가하고 있으며, 대한민국 해병대 및 관련 지역 당국과 지속적으로 협조하고 있다"고 밝혔다. 군 당국은 미군 측이 필수 통보·승인 절차를 생략했는지, 한국군 내부 보고·전파 단계에서 누락이 발생했는지, 미 해병대 무인기가 당초 계획된 비행경로를 벗어났는지 등을 종합 점검할 계획이다.

군 안팎에서는 이번 사태가 '동맹국 전력 오인 격추'라는 초대형 사고 직전까지 갔던 만큼, 한미 간 공역 관리와 비행계획 공유, 지휘통제·상황 전파 체계를 전면 재점검해야 한다는 지적이 나온다.

30일 경기 파주 일대에서 실시된 한미 해병대 연합훈련(KMEP)에 투입된 미국의 정찰용 무인기 'VXE-30 스토커'. [사진 출처=미 국방부] 2026.07.31 gomsi@newspim.com

군사 전문가는 "실제 북한 신형 무인기 침투 상황이었다면 초동 판단과 대응 시간 모두에서 심각한 취약성이 드러났을 수 있다"며 "동맹 간 소통 문제와 함께 우리 자체 방공·경보 체계의 기강 해이 여부까지 함께 들여다봐야 한다"고 말했다.

gomsi@newspim.com