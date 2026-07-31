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훈련 사실 몰라… 우리 군, 연합훈련 美 무인기 격추 태세까지

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  • 우리 군이 30일 미 해병대 무인기를 북한기 오인해 방공작전 두루미를 발령했다.
  • 한미 양측은 비행계획 통보·승인 여부를 둘러싸고 엇갈린 설명을 내놓으며 정보 공유 난맥상이 드러났다.
  • 접경 주민 대피 소동까지 이어진 이번 사태로 한미 공역 관리·지휘통제 체계 전면 재점검 요구가 나왔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

접경 상공 '미확인 비행체'에 '두루미' 발령… 방공포·헬기까지 대기
주한미군 "비행계획 사전 공유" vs 韓軍 "승인·전파 안 돼" 엇갈린 주장
철원 민통선 마을 주민 대피 문자… 1시간 뒤 "미 해병대 스토커 무인기"로 확인

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한미 해병대 연합훈련(KMEP)에 참가한 미 해병대 정찰 무인기를 우리 군이 북한 무인기로 오인해 격추까지 대비하는 방공작전 태세를 가동한 사건이 발생한 것으로 뒤늦게 확인됐다.

미군은 훈련 관련 비행계획을 한국군에 사전 통보했다고 주장하지만, 우리 군은 승인·전파가 이뤄지지 않았다고 밝히고 있어 한미 간 정보 공유 체계 난맥상이 도마 위에 올랐다.

지난 3월 경기도 포천 로드리게스 사격장에서 열린 한미 합동 무기 실사격 훈련에서 미 해병대 제3해병사단 장병들이 정찰용 무인기 'VXE-30 스토커(Stalker)'를 운용하고 있다.[사진 출처=미 국방부] 2026.07.31 gomsi@newspim.com

군 당국과 주한미군에 따르면, 30일 오후 경기 파주 전방 지역 상공에서 미 해병대가 연합훈련의 일환으로 고정익 정찰 무인기를 운용했다. 이 무인기는 록히드마틴이 제작한 '스토커(Stalker)' 계열 감시정찰용 드론으로, 군사분계선(MDL) 남쪽 약 3㎞, 고도 약 700ft(약 213m) 안팎에서 임진강변 스토리 사격장 일대 표적 타격 상황을 감시하는 임무를 수행한 것으로 알려졌다.

문제는 우리 군이 이 비행 사실을 실시간 인지하지 못했다는 점이다. 우리 군 전방 부대는 열상감시장비(TOD)와 국지방공레이더를 통해 해당 항적을 '미확인 비행체'로 식별했고, 육군 지상작전사령부는 북한 무인기 등 공중 위협 가능성이 있다고 판단해 적 무인기 대응 방공작전 체계인 '두루미'를 발령했다.

두루미 발령으로 인근 방공포·차륜형 대공포 '천호(K-30W)' 등 방공 전력과 헬기가 동원돼 요격 준비 태세에 들어갔지만, 실제 사격은 이뤄지지 않았다.

군은 추적 과정에서 해당 무인기의 형상과 비행속도·궤적 등이 통상적인 북한 무인기와 다르다는 점에 주목했다. 이후 착륙 지점까지 추적한 끝에 문제가 된 기체가 한미 해병대 KMEP에 투입된 미 해병대 소속 스토커 계열 정찰 무인기였다는 사실을 최종 확인했다. 합동참모본부는 사건 발생 약 1시간 뒤인 오후 3시 30분께 "GOP 이남 경기 북부 지역에서 식별된 미확인 비행체가 훈련 중인 미측 무인기로 확인됐다"고 공식 발표했다.

30일 오후 철원 민통선 이북 마을 이장들에게 발송된 주민 대피 안내 문자 메시지. '철원 지역에 무인기가 식별돼 긴급히 인근 대피호 또는 통제소 밖으로 이동해야 한다'는 내용이 담겼다. [사진=연합뉴스 캡처] 2026.07.31 gomsi@newspim.com

접경지역 주민들은 한때 실제 북한 무인기 침투 상황으로 오인해 대피 소동을 겪었다. 전날 오후 2시 30분께 강원도 철원 민간인출입통제선(민통선) 이북 일부 마을 이장들에게 "철원 지역에 무인기가 식별돼 민북 지역 내 있는 사람들은 긴급히 인근 대피호 또는 통제소 밖으로 이동해야 한다"는 내용의 긴급 문자 메시지가 발송된 것이다. 군은 이후 해당 비행체가 미군 무인기로 확인됐다고 설명했으나, 문자 발송 주체와 정확한 경위에 대해서는 "추가 확인 중"이라고 밝혔다.

이번 사건을 둘러싸고 한미 양측의 설명은 엇갈린다. 주한미군은 연합훈련 참가 전력의 비행계획을 한국군에 사전 공유했으며, 훈련 임박 시에는 무인기 운용과 관련한 공문도 전달했다는 입장이다. 반면 우리 군은 "해당 무인기의 비행계획을 정식 승인한 사실이 없고, 지상작전사령부나 공군작전사령부, 1군단과 예하 부대까지 관련 내용이 제대로 전파되지 않았다"고 설명하고 있다.

주한미군은 이번 사태를 '사고(incident)'로 규정하고 "미 해병대는 사고 경위를 평가하고 있으며, 대한민국 해병대 및 관련 지역 당국과 지속적으로 협조하고 있다"고 밝혔다. 군 당국은 미군 측이 필수 통보·승인 절차를 생략했는지, 한국군 내부 보고·전파 단계에서 누락이 발생했는지, 미 해병대 무인기가 당초 계획된 비행경로를 벗어났는지 등을 종합 점검할 계획이다.

군 안팎에서는 이번 사태가 '동맹국 전력 오인 격추'라는 초대형 사고 직전까지 갔던 만큼, 한미 간 공역 관리와 비행계획 공유, 지휘통제·상황 전파 체계를 전면 재점검해야 한다는 지적이 나온다.

30일 경기 파주 일대에서 실시된 한미 해병대 연합훈련(KMEP)에 투입된 미국의 정찰용 무인기 'VXE-30 스토커'. [사진 출처=미 국방부] 2026.07.31 gomsi@newspim.com

군사 전문가는 "실제 북한 신형 무인기 침투 상황이었다면 초동 판단과 대응 시간 모두에서 심각한 취약성이 드러났을 수 있다"며 "동맹 간 소통 문제와 함께 우리 자체 방공·경보 체계의 기강 해이 여부까지 함께 들여다봐야 한다"고 말했다.

gomsi@newspim.com

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KT 과징금 539억, SKT의 40% [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 소형 기지국(펨토셀) 해킹 사고와 관련해 개인정보보호위원회로부터 539억원의 과징금을 부과받았다. 앞서 유심 정보 유출 사고로 1347억원의 과징금을 받은 SK텔레콤의 40% 수준이다. 개인정보보호위원회는 유출 규모와 정보의 민감성, 피해 대응 수준 등이 SK텔레콤과 달랐다고 설명했다.   [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 송경희 개인정보보호위원장이 29일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개인정보보호위원회 전체회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.07.29 gdlee@newspim.com 개보위는 29일 KT가 불법 펨토셀을 통해 고객 개인정보를 유출하게 한 책임에 대해 과징금 539억7900만원을 부과하기로 의결했다고 30일 밝혔다. 개인정보보호 위반 행위에 대해 과징금음 매출액의 최대 3%까지 부과할 수 있다. 이에 KT의 최근 3년간 연평균 무선서비스 매출인 6조6689억원을 기준으로 최대 1900억원에서 2000억원 수준이 부과될 수 있을 것으로 추정됐다. 앞서 SK텔레콤이 네트워크와 시스템의 보안 관리를 소홀히 해 2324만여 명의 유심 정보 등이 유출한 건에 대해서 개보위가 과징금 1347억9100만 원과 과태료 960만원을 부과한 바 있기 때문이다. 하지만 개보위는 KT에 부과한 과징금의 기준을 5G와 LTE의 서비스 매출로 판단했다. 이번 해킹 피해 대상이었던 소형 기지국 펨토셀이 LTE 통신에서 사용되는 장비이며 5G 통신 설비가 확정되지 않은 곳에서는 LTE망을 이용하기 때문에 5G와 LTE 서비스 매출을 산정 기준으로 정했다는 설명이다. 양청삼 개보위 사무처장은 "KT의 경우 앞선 사례(SK텔레콤)와 비교해 확인된 유출 규모가 상대적으로 적었고 유출된 정보도 임시값, 기기의 단말기 정보를 포함한 3종으로 달랐다. 피해 관련해 보상이라든지 시정조치 등이 신속하게 협조됐다는 점이 감안됐다"고 설명했다. 양 사무처장은 "앞선 유출 사고는 2300만명의 유심 정보가 유출됐던 건인데 비해 KT는 확정된 유출 규모가 1만6647명이라는 점이 고려됐다"라고 전했다. 악성 코드 감염 사고 건에 관련해서는 KT가 개인정보 유출 분석을 소홀히 하고 정부에 미신고했으며 사고 서버의 로그 일부를 삭제하고 조사 과정에서 거짓 자료제출 및 번복으로 위원회 조사를 방해했다고 판단해 고발하기로 했다. 이번 과징금 부과 및 과태료 등 개보위 처분에 대해 KT는 "개보위의 처분 결과를 무겁게 받아들이며 지난 사고로 고객과 국민 여러분께 큰 심려와 불안을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한 번 고개 숙여 깊이 사과드린다"라고 밝혔다. KT 관계자는 "개인정보보호 보호 체계 전반을 원점에서 재정비하고 있으며 보안 투자를 확대하고 전사적 개인정보보호 역량을 강화하는 등 사태 재발 방지와 고객 신뢰 회복에 모든 역량을 다하겠다"라고 덧붙였다.  origin@newspim.com 2026-07-30 13:40
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李대통령 지지율 53% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 평가가 2주 연속 하락해 53%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 공개됐다.  엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 27~29일 동안 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 전국지표조사(NBS) 7월 5주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 53%로 직전 조사인 7월 3주차보다 2%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율 하락세는 2주 연속 이어지고 있다. 반면 부정평가는 37%로 직전 조사보다 3%p 올랐다.  이재명 대통령 국정운영 평가 7월 5주차 [그래프=NBS]   정당지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도유보는 33%였다.  민주당 차기 당대표 적합도 조사에서는 정청래 후보가 21%, 김민석 후보가 19%, 송영길 후보가 6%였고, 태도유보가 54%로 절반을 넘었다. 그러나 민주당 지지층에서는 김 후보가 34%, 정 후보가 29%, 송 후보가 9%로 다른 양상을 보였다.  정부의 부동산 정책에 대한 평가에서는 잘못하고 있다는 의견이 56%로 과반이고, 잘하고 있다는 의견은 33%였다.  부동산 가격 전망으로는 상승할 것이라는 의견이 31%, 보합이 52%, 하락이 10%였다. 주택담보대출 규제를 강화해야 한다는 의견은 15%, 유지해야 한다는 의견은 21%, 완화해야 한다는 의견은 55%로 확인됐다.  전세대출 규제 역시 강화해야 한다는 의견은 11%에 그친 반면, 유지해야 한다는 의견이 24%, 완화해야 한다는 의견이 55%를 보였다.  이재명 정부 부동산 정책 평가 [그래프=NBS] 여론조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 시행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-07-30 13:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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