JTC, 1Q 매출액 459억원·영업이익 흑자전환

비용 효율화·매출 다변화 전략 성과

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 일본 사후면세점 전문기업 JTC가 올해 1분기 영업이익 흑자전환에 성공했다고 31일 밝혔다.

공시에 따르면 JTC는 2026년 1분기(3월~5월) 연결 기준 매출액 459억원, 영업이익 21억원, 당기순이익 10억원을 기록했다고 밝혔다. 매출액은 직전 분기 대비 19억원 증가했으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 163억원, 102억원씩 개선되며 모두 흑자로 돌아섰다.

회사에 따르면 이번 실적 개선은 비용 효율화와 매출 다변화 전략이 함께 성과로 이어진 결과다. JTC는 지난해 4분기 중·일 관계 악화로 방일 중국인 관광객이 감소하자, 중국 관광객 특화점포를 휴점하고 인력과 경비 구조를 조정했다. 코로나19로 방일 관광시장이 위축됐던 시기에 축적한 리스크 관리 역량이 이번 실적 개선의 기반이 됐다.

JTC 로고. [로고=JTC]

매출 다변화 전략도 가시적인 성과를 내고 있다. JTC는 매출액이 중국인 단체 관광객에 편중되는 것을 낮추기 위해 한국과 대만, 태국 등 비중국 단체관광객 유치 활동을 강화해왔다. 그 결과 1분기 비중국 국가 매출 합계는 전년 동기 대비 39.3% 증가했다. 국가별로는 한국 매출이 전년 동기 대비 36.8% 증가하며 역대 분기 최고 실적을 기록했고, 대만 매출도 25.9% 늘어나며 역대 최고치를 경신했다. 태국 매출은 18.0% 증가했으며, 동남아시아 기타 국가 매출도 전년 동기 대비 317.7% 늘어났다.

회사는 향후 운영 효율화와 매출처 다변화 기조를 유지하면서 단일 국가에 대한 의존도를 지속적으로 낮춰갈 방침이다. 아울러 신규 매출원 확보를 위해 한국 내 면세점 사업도 추진 중이다. 중·일 관계 악화 이후 일본을 찾던 중국인 관광 수요 일부가 한국 제주도, 부산 등으로 이동하는 흐름을 신규 매출로 연결하고, 일본 사후면세점 사업과 상호 보완적인 성장 기반을 구축한다는 구상이다.

야마모토 후미야 JTC 대표는 "이번 1분기 흑자전환은 외부 변수에 대응할 수 있는 사업 체질과 운영 효율성을 다시 확인한 성과"라며 "앞으로도 수익성 중심의 경영 기조를 유지하는 한편, 고객 국적 다변화와 한국 내 신규 면세점 사업 추진 등을 통해 안정적인 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 전했다. 한국 내 면세점 사업의 구체적인 점포 위치와 개점 시기 등은 관련 절차가 확정되는 대로 공개할 예정이다.

nylee54@newspim.com