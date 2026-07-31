IBK기업은행, 창립 65주년 기념식 개최

'ON-IBK' 비전 제시

포용·생산적 금융 및 AI 전환 가속

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행이 창립 65주년을 맞아 중소기업 지원과 포용금융 확대를 기반으로 'ON-IBK' 비전을 제시하며 미래 100년 은행으로의 도약을 선언했다.

IBK기업은행은 31일 서울 중구 을지로 본점에서 임직원 약 300명이 참석한 가운데 창립 65주년 기념식을 열었다. 이날 행사에서는 중소기업 금융을 중심으로 성장해 온 은행의 발자취를 돌아보고 향후 경영 방향과 핵심 과제를 공유했다.

[사진=IBK기업은행]

장민영 IBK기업은행장은 기념사를 통해 변화하는 글로벌 경제 환경과 금융 패러다임 속에서도 정책금융기관으로서 역할을 충실히 수행해 왔다고 평가하며, 새로운 비전 'ON-IBK'를 바탕으로 사회적 책임을 강화하겠다고 밝혔다.

기업은행은 이를 위해 2030년까지 금융 소외계층과 취약 차주의 재기 지원에 30조원 이상을 투입하고, 포용금융 확산에 주력할 계획이다. 동시에 생산적 금융을 확대해 중소기업과 지역 혁신기업 성장을 적극 지원한다는 방침이다.

이와 함께 디지털 전환 전략으로 'AI 네이티브 뱅크'를 추진해 경쟁력을 높이고, 조직 내부적으로는 직원이 보람과 자부심을 느낄 수 있는 근무 환경 조성에도 힘쓰기로 했다.

장민영 은행장은 고객이 어려운 순간에 먼저 손을 내미는 따뜻한 금융기관으로 자리매김하겠다는 의지를 밝히며, 임직원들의 헌신을 바탕으로 축적된 경험을 토대로 한국 경제에 새로운 활력을 불어넣자고 강조했다.

peterbreak22@newspim.com