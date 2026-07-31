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[종합] 李대통령 "韓-칠레는 최적의 파트너…양국 정부가 기업인 든든히 뒷받침"

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  • 이재명 대통령은 30일 칠레에서 한-칠레 비즈니스 라운드테이블을 열고 핵심광물·첨단 제조 기반 공동성장을 강조했다.
  • 양국 기업인들은 핵심광물, 첨단·디지털 산업, 친환경에너지·교역 확대 분야 협력 방안을 논의했다.
  • LS·한화·네이버·호산물산 등 한국 기업들은 광물·방산·AI·K-푸드·K-뷰티 협력 확대 계획을 제안했고 칠레 측은 동반자 관계 발전을 평가했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"양국 교역, 20년 만에 4배 이상 성장"
"미래 협력 지평 더 넓혀 나가야"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 30일(현지 시간) 한국과 칠레 기업인들이 모인 자리에서 핵심광물이 풍부한 칠레와 첨단 제조 기술이 발달한 한국의 공동 성장과 파트너십을 강조했다. 그러면서 양국의 미래 성장 분야 경제 협력 방안을 함께 논의했다.

이 대통령은 이날 오후 칠레 산티아고의 한 호텔에서 열린 한-칠레 비즈니스 라운드테이블에 참석해 "2004년 체결한 한-칠레 자유무역협정은 대한민국 최초의 FTA였고, 20년 만에 양국 교역은 4배 이상 성장했다"며 "이러한 굳건한 신뢰를 토대로, 한-칠레 양국이 미래 협력의 지평을 더욱 넓혀나가야 한다"고 밝혔다.

특히 이 대통령은 "칠레는 세계적인 리튬과 구리 생산국으로, 글로벌 친환경 산업의 핵심 공급기지"라며 "한국은 배터리와 첨단소재, 자동차, 반도체, 인공지능 등 첨단 제조 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖추고 있어 양국은 공동 성장을 이뤄낼 최적의 협력파트너"라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 30일(현지 시간) 오후 칠레 산티아고 시내의 한 호텔에서 열린 '한-칠레 비즈니스 라운드테이블'에서 이야기하고 있다. [사진=KTV] 2026.07.31 pcjay@newspim.com

◆ "신사업 분야 도전할 수 있게 뒷받침"

그러면서 이 대통령은 "FTA로 시작된 양국의 경제협력이 광물, 첨단, 미래산업까지 확장되어 가고 있음을 확인했다"며 "세계경제의 불확실성이 높아지고 있어 공동가치를 공유한 국가들의 연대가 더욱 중요해지고 있다"고 설명했다.

이 대통령은 "양국 기업인들이 나눈 협력 아이디어들이 국민들이 체감할 수 있는 구체적이고 실질적인 성과로 이어지길 바란다"며 "양국 정부는 기업인들이 신사업 분야에 도전할 수 있도록 든든하게 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

이 대통령의 칠레 방문을 계기로 개최된 이번 행사에는 광물, 에너지, 방산, 유통 등 다양한 분야의 양국 기업인과 정부·단체 등 30여 명이 참석했다.

한국 측에서는 ▲장인화 포스코 회장 ▲구자은 LS 회장 ▲최윤범 고려아연 회장 ▲류재철 LG전자 사장 ▲정인섭 한화오션 사장 ▲최수연 네이버 대표 ▲장재훈 현대자동차 부회장 ▲이동훈 SK바이오팜 대표 ▲이필성 호산물산(주) 대표 ▲한성구 주식회사 씨아이씨디 대표 ▲이우현 OCI 홀딩스 회장(대한상의 한-칠레 민간경협위원장) 등 한국 기업안 11명이 참석했다.

칠레 측에서는 로사리오 나바로 칠레산업협회 회장, 수사나 히메니스 칠레생산상업연맹 회장, 라몬 하라(광물) AMSA 이사, 호르헤 살바티에라(광물) CAP 회장, 찰스 킴버(자동차) Arauco 최고경영자 등 11명이 참석했다.

양국 기업인들은 이 자리에서 핵심광물과 첨단산업·디지털, 친환경에너지·교역 확대 같은 세 가지 유망 분야를 중심으로 협력 방안을 논의했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 30일(현지 시간) 오후 칠레 산티아고 시내의 한 호텔에서 열린 '한-칠레 비즈니스 라운드테이블'에서 참석자들과 단체 사진을 촬영하고 있다. [사진=KTV] 2026.07.31 pcjay@newspim.com

◆ LS, 데이터센터 구축 확대…칠레와 협력도 강화

LS 측은 칠레 국영 구리기업 코델코와 합작법인을 세워, 구리 제련 과정에서 금·은 등 귀금속을 회수하고 있음을 소개했다. 그러면서 칠레의 풍부한 자원과 한국의 기술이 결합해 새로운 부가가치를 만들어 낸 양국 상생 협력의 대표 사례라고 강조했다. 

이와 함께 LS는 최근 인공지능(AI) 데이터센터 구축 확대로 전력산업이 성장하면서 구리가 풍부한 칠레와의 협력을 더욱 확대할 계획이리고도 밝혔다.

첨단산업과 관련해 한화그룹은 칠레가 중남미 방산협력의 거점국이라는 점을 강조했다. 이어 해군의 잠수함·호위함 사업 참여와 조선 산업 현대화를 지원하기 위해 공동설계·생산·수출 등 협력방안을 제안했다. 장갑차 사업 관련으로는 현지화 방안을 제안하는 등 칠레와 방산 분야에서의 장기적 협력관계를 구축할 예정이라고 밝혔다.

네이버는 칠레가 남미 최초로 자국어 기반 거대언어모델(LLM)를 개발한 국가라는 점을 강조했다. 그러면서 양국 간 AI 인프라 및 플랫폼, AI 모델, 애플리케이션, 데이터 등 AI 서비스를 구현하는데 필요한 모든 기술요소를 하나의 가치사슬로 엮은 '풀-스택 AI 생태계' 구축 협력을 제안했다.

교역 확대 분야에서는 한국 식품 수출기업 호산물산이 나섰다. 호산물산은 칠레 현지 최대 유통마트와 손잡고 K-푸드 유통을 확대하겠다고 밝혔다. 중소 무역업체인 씨아이씨디는 칠레 대표 드럭스토어를 기반으로 K-뷰티를 중남미 시장에 소개하겠다는 구상을 발표했다.

로사리오 나바로 칠레산업협회 회장은 "이번 만남은 칠레와 대한민국의 관계가 단순한 교역을 넘어, 훨씬 더 폭넓고 깊은 협력 관계로 발전해 왔음을 보여준다"며 "양국은 사람과 기업의 혁신 역량을 굳게 신뢰하며, 지속가능한 번영을 이루기 위해 국제 협력이 반드시 필요하다는 공통된 신념을 공유하는 소중한 동반자"라고 화답했다.

pcjay@newspim.com

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李대통령 지지율 53% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 평가가 2주 연속 하락해 53%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 공개됐다.  엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 27~29일 동안 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 전국지표조사(NBS) 7월 5주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 53%로 직전 조사인 7월 3주차보다 2%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율 하락세는 2주 연속 이어지고 있다. 반면 부정평가는 37%로 직전 조사보다 3%p 올랐다.  이재명 대통령 국정운영 평가 7월 5주차 [그래프=NBS]   정당지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도유보는 33%였다.  민주당 차기 당대표 적합도 조사에서는 정청래 후보가 21%, 김민석 후보가 19%, 송영길 후보가 6%였고, 태도유보가 54%로 절반을 넘었다. 그러나 민주당 지지층에서는 김 후보가 34%, 정 후보가 29%, 송 후보가 9%로 다른 양상을 보였다.  정부의 부동산 정책에 대한 평가에서는 잘못하고 있다는 의견이 56%로 과반이고, 잘하고 있다는 의견은 33%였다.  부동산 가격 전망으로는 상승할 것이라는 의견이 31%, 보합이 52%, 하락이 10%였다. 주택담보대출 규제를 강화해야 한다는 의견은 15%, 유지해야 한다는 의견은 21%, 완화해야 한다는 의견은 55%로 확인됐다.  전세대출 규제 역시 강화해야 한다는 의견은 11%에 그친 반면, 유지해야 한다는 의견이 24%, 완화해야 한다는 의견이 55%를 보였다.  이재명 정부 부동산 정책 평가 [그래프=NBS] 여론조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 시행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-07-30 13:31

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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