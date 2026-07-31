풀무원, '한국의 소비자대상' 김치냉장고 부문 2년 연속 대상

AI 핵심 요약beta
- 풀무원이 31일 김치냉장고로 2년 연속 대상을 받았다.
- 소형 김치냉장고 부문에서 2026 한국의 소비자대상 대상을 수상했다.
- 168L 모델은 1등급과 6가지 모드를 갖췄다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 풀무원은 다목적 주방가전 풀무원 김치냉장고가 '2026 한국의 소비자대상' 소형 김치냉장고 부문에서 대상을 받으며 2년 연속 최고의 자리에 올랐다고 31일 밝혔다.
풀무원 김치냉장고는 김치 제조 및 발효·보관 노하우를 제품에 적용하고 지속적으로 고도화한 점을 인정받아 2년 연속 대상에 선정됐다.
대표 모델인 풀무원 김치냉장고 168L은 199L 이하 소형 스탠드형 중 최초로 에너지소비 효율 1등급을 달성했으며, 기존 4등급 모델 대비 연간 전기요금을 약 40% 절감할 수 있다. 풀무원기술원과 협업한 숙성 알고리즘으로 김치의 맛과 신선도를 최적으로 유지하며, 급속 냉장·냉동을 포함한 총 6가지 온도 모드를 지원한다.
풀무원 리빙케어사업본부 강재훈 본부장은 "풀무원이 식품기업의 오랜 노하우를 담아 선보인 김치냉장고가 2년 연속으로 소비자와 전문가에게 인정받아 매우 뜻깊다"고 말했다.
fineview@newspim.com