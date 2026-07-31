[특징주] 코스닥 시총 상위주 '활짝'…알테오젠·에코프로 나란히 상승

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알테오젠·에코프로 등 시총 상위주 일제히 상승

AI 투자 기대에 바이오·2차전지 투심 회복

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 국내 코스닥 시가총액 상위 종목들이 31일 프리마켓에서 일제히 강세를 나타내고 있다. 간밤 미국 반도체주 급등과 인공지능(AI) 투자심리 회복에 따른 위험자산 선호가 확대되면서 바이오와 2차전지 등 시가총액 상위 종목 전반으로 매수세가 확산하는 모습이다.

이날 넥스트레이드(NXT)에 따르면 오전 8시 21분 기준 코스닥 시가총액 1위 알테오젠은 전 거래일보다 1만2000원(4.29%) 오른 29만1500원에 거래되고 있다. 에코프로는 4300원(6.09%) 상승한 7만4900원, 에코프로비엠은 5300원(5.49%) 오른 10만1800원을 기록 중이다.

지난 29일 오후 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

시가총액 상위 종목도 대부분 상승세를 보이고 있다. 레인보우로보틱스는 6.30%, 리노공업은 9.42%, HLB는 2.34%, 파마리서치는 1.15% 상승 중이다. 메이비엘바이오(4.93%), 삼천당제약(3.77%), 이오테크닉스(11.88%)도 강세를 나타내고 있으며, 시가총액 11위인 피에스케이는 19.63% 급등하고 있다.

간밤 뉴욕증시는 마이크로소프트의 호실적과 반도체주 강세에 힘입어 상승 마감했다. 다우지수는 1.19%, S&P500지수는 1.66%, 나스닥지수는 2.78% 올랐고, 필라델피아 반도체지수는 8.19% 급등했다.

시장에서는 미국 빅테크의 실적 호조로 위험자산 선호 심리가 회복되면서 성장주 전반에 투자심리가 개선되고 있다는 분석이 나온다.

특히 인공지능(AI) 투자 확대 기대와 코스피200 야간선물 상한가 등이 국내 증시 반등 기대를 키우며 바이오와 2차전지, 로봇 등 코스닥 시가총액 상위 종목으로도 매수세가 확산하는 모습이다.

plum@newspim.com