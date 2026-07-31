노랑풍선, 유럽 허니문 상품 라인업 강화

자연·미식·야경 등 개인 맞춤형 상품 라인업 다양화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 신혼여행 시장에서 개인의 취향과 라이프스타일을 반영한 맞춤형 허니문 수요가 늘고 있다. 노랑풍선은 이에 대응해 유럽 허니문 상품 라인업을 강화했다고 31일 밝혔다.

회사에 따르면 신혼부부들은 관광 일정을 늘리기보다 자유시간을 충분히 확보하고, 이동 편의와 프리미엄 서비스를 강화한 상품에 관심을 보이고 있다. 여행의 완성도를 높이는 다양한 특전과 세심한 서비스가 허니문 선택의 새로운 기준으로 자리 잡았다.

이번 상품은 스위스, 이탈리아, 프랑스, 스페인, 포르투갈, 체코, 오스트리아, 헝가리 등 유럽 주요 허니문 지역을 중심으로 구성됐다. 국가 중심 선택에서 벗어나 자연, 로맨틱, 미식, 야경 등 여행 취향에 따라 목적지를 선택할 수 있도록 라인업을 다양화한 것이 특징이다.

스페인 바르셀로나. [사진=노랑풍선]

상품은 관광과 휴양, 자유일정을 균형 있게 배치해 편안한 이동과 여유로운 여행을 동시에 누릴 수 있도록 설계됐다. 허니문 전문 기획팀이 신혼부부 중심의 동선을 강화했으며, 충분한 자유시간을 확보했다. 일부 상품은 항공 일정에 맞춰 귀국일 연장이나 연박 일정 선택이 가능하고, 공항과 호텔 간 전용 차량 픽업·샌딩 서비스를 제공한다. 우수 호텔 이용과 커플 중심의 일정 운영, 최대 1억원 보상 한도의 해외여행자보험 제공(상품별 상이) 등 허니문 고객을 위한 서비스도 마련했다.

국가별 특색을 살린 프리미엄 콘텐츠도 포함됐다. 스위스와 이탈리아에서는 알프스 풍경과 토스카나, 돌로미티의 자연을 만끽할 수 있도록 구성했다. 프랑스에서는 세느강 런치 크루즈와 유럽 스냅 촬영을 통해 특별한 추억을 남길 수 있다.

스페인과 포르투갈에서는 바르셀로나, 세비야, 리스본, 포르투 등 감성적인 도시를 여행하며 미식과 와이너리 투어를 즐길 수 있고, 바르셀로나에서는 VIP 단독 투어도 운영한다. 체코와 오스트리아에서는 프라하, 체스키크롬로프, 할슈타트 등 중세 도시와 호수 풍경이 어우러진 정취를 느낄 수 있다. 헝가리에서는 다뉴브강과 국회의사당을 배경으로 한 부다페스트 야경 투어를 통해 유럽을 대표하는 야경을 감상할 수 있다.

노랑풍선 관계자는 "최근 허니문 고객들은 단순히 유명 관광지를 많이 방문하는 것보다 자신들의 여행 취향과 감성을 중요하게 생각하는 경향이 강해지고 있다"며 "앞으로도 고객의 다양한 여행 스타일을 반영한 프리미엄 허니문 상품을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com