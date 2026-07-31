선익시스템, 국책은행 'A+' 신용등급 획득

협력업체 금융지원 확대…공급망 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= OLED 증착장비 전문기업 선익시스템이 국책은행으로부터 중견기업 최고 수준인 'A+' 신용등급을 획득했다고 31일 밝혔다.

선익시스템은 최근 신용평가에서 안정적인 재무구조와 우수한 경영성과, 글로벌 OLED 증착장비 시장 내 경쟁력, OLEDoS 및 페로브스카이트 등 차세대 성장사업 추진, 생산 인프라 확대 등을 인정받았다. 주요 기업신용평가기관의 평가에서도 전년 대비 신용등급이 상향됐다.

회사에 따르면 이번 신용등급 상향을 바탕으로 협력업체 금융지원과 공급망 경쟁력 강화에 나선다. 구체적으로 시설투자 및 운영자금이 필요한 협력업체를 신용보증기금에 추천해 우대보증을 받을 수 있도록 지원하고 있다. 추천받은 협력업체는 금융기관으로부터 보다 원활하게 자금을 조달해 설비투자와 생산능력 확대에 따른 금융 부담을 줄일 수 있다.

선익시스템 로고. [사진=선익시스템]

방산기업을 제외한 일반 중견기업이 신용보증기금의 '협력기업 우대보증 제도'를 활용해 파트너사의 금융지원을 연계한 사례는 선익시스템이 최초인 것으로 파악된다. 이는 기업의 신용 경쟁력이 협력업체의 금융 경쟁력 강화로 직접 이어지는 선순환 구조를 의미한다.

선익시스템 관계자는 "앞으로도 협력업체와의 동반성장을 바탕으로 견고한 공급망을 구축하고, 글로벌 프로젝트 수행 역량과 산업 전반의 경쟁력을 함께 높여 나갈 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com