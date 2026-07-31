유니온바이오메트릭스, 합천축협과 체온 마이크로칩 기반 대동물 사업 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 생체인식 전문기업 유니온바이오메트릭스가 체온 측정형 마이크로칩을 활용한 대동물 스마트축산 사업을 본격 추진한다. 회사는 사업의 현장 적용과 확산을 위해 합천축산업협동조합과 '스마트 이력관리 체계 확립을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 31일 밝혔다.

회사에 따르면 소의 체내에 삽입한 RFID 마이크로칩을 통해 개체 ID와 체온을 동시에 확인·관리한다. 기존 귀표의 탈락·훼손 문제를 보완하면서 개체별 체온 변화를 모니터링해 질병 의심 가축을 조기에 발견하는 것이 핵심이다.

양측은 체온 마이크로칩 기반 개체 ID 등록·관리, 스마트 이력관리 시스템 구축, 축산물이력제 및 경매 시스템 연계, 농가 현장 적용과 기술 검증, 스마트축산 관련 공동 연구와 정책 개발 등에 협력한다. RFID 마이크로칩으로 수집된 개체정보와 체온은 리더기와 관리 시스템으로 전달된다. 농가와 축협은 이상 체온이 확인된 가축을 신속하게 선별해 격리 및 정밀검사 등 선제적 방역 조치를 할 수 있다.

유니온바이오메트릭스 로고. [사진=유니온바이오메트릭스]

유니온바이오메트릭스는 마이크로칩, 리더기, 개체·체온 관리 소프트웨어를 통합한 대동물 이력·건강관리 플랫폼을 구축할 계획이다. 향후 축산물이력관리시스템과 가축시장 경매 시스템을 연계하고, 축적된 체온 데이터를 활용한 이상징후 분석 기능도 단계적으로 고도화할 방침이다.

장명훈 유니온바이오메트릭스 사장은 "합천축협과의 협약은 체온 마이크로칩 기반 대동물 사업을 실제 축산 현장에 적용하고 확산하기 위한 중요한 출발점"이라며 "개체식별과 체온관리, 이력관리를 하나로 통합해 가축전염병의 이상징후를 조기에 발견하고 농가와 축협의 방역 효율을 높이는 스마트축산 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

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