씨이랩, 성동구 'AI 화재감시' SBA 테스트베드 선정

기존 CCTV 활용해 인프라 비용 30% 절감…2027년 6월까지 실증

[서울=뉴스핌] 이나영 기자=피지컬 AI 전문기업 씨이랩은 서울경제진흥원(SBA)이 주관하는 '2026년 테스트베드 서울' 실증지원 사업에 'AI 화재감시 시스템' 과제로 최종 선정돼 협약을 완료하고 본격적인 실증에 착수한다고 31일 밝혔다.

실증은 2027년 6월까지 진행된다. 씨이랩의 AI 영상분석 솔루션 'XAIVA'를 활용해 전통시장의 지능형 안전망이 실제 현장에서 작동하는지 검증하는 것이 목표다.

회사에 따르면 XAIVA는 한국인터넷진흥원(KISA)의 방화 분야 성능인증을 획득한 알고리즘과 동적 패턴 분석 기술이 적용됐다. 실제 화재와 수증기·먼지 등 환경적 간섭 요인을 구분하며, 기존 감지 센서 기반 시스템의 오탐지를 90% 이상 줄일 수 있다. 노후 배선과 점포가 밀집한 전통시장 환경에서 화재 및 연기 탐지 정확도를 확보하는 것이 주요 목표다.

씨이랩 로고. [사진=씨이랩]

시스템은 기존에 설치된 CCTV를 그대로 활용하는 소프트웨어 방식으로 구동돼 신규 인프라 구축 예산을 30% 이상 절감할 수 있다. 실증에는 시장별로 최대 70대 규모의 기존 CCTV가 투입될 예정이다.

화재 감지 시 사고 전후 10초 내외의 요약 영상이 시장 관리자와 상인에게 알림톡으로 즉시 전송된다. 고령 상인도 알림 내 '신고하기' 버튼을 통해 원클릭으로 신고할 수 있어 신속한 상황 판단과 재난 대응이 가능하다. 야간 침입·배회 탐지, 인파 밀집 알림 등 시장 안전을 아우르는 체계도 함께 구축된다.

씨이랩 윤세혁 대표는 "검증된 AI 영상분석 기술을 통해 시민들의 위험 예방 효과를 실제 현장에서 확인하는 중요한 과제"라며 "기존 인프라를 활용한 저비용·고효율 방식을 통해 성동구를 시작으로 서울 전역에 디지털 격차 없는 지능형 안전망을 확산해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com