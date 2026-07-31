전재수 부산시장 "전국 최초 해운대 관광특구 '글로벌 관광특구' 선정"

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총 60억 투입, 콘텐츠 개선 중점

2027년까지 체류형 관광 거점 조성

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 해운대 관광특구가 숙박·콘텐츠·스마트 서비스 전반을 아우르는 체류형 관광 거점 조성에 탄력을 받고 있다.

부산시는 31일 문화체육관광부(문체부)가 글로벌 체류형 관광 목적지 및 관광산업 특화 지역거점 조성을 위해 국정과제로 추진 중인 '글로벌 관광특구 육성사업'의 전국 최초 대상지로 '해운대 관광특구'가 최종 선정됐다고 밝혔다.

해운대 글로벌 관광특구 위치도[사진=부산시] 2026.07.31

해운대 관광특구는 1994년 전국 최초로 지정된 관광특구다. 부산시와 해운대구는 공모를 앞두고 사업계획을 검토하고 전문가 자문과 의견 수렴을 거쳐 미래융합형 계획서를 문체부에 제출했다.

이번 선정으로 해운대 글로벌 관광특구에는 2026년부터 2027년까지 2년간 국비 30억원을 포함해 총 60억 원이 투입된다. 사업비는 시설 조성보다 킬러콘텐츠 확충과 관광서비스 개선에 사용된다.

대상 권역은 해운대·송정해수욕장, 구남로, 영화의전당, 누리마루 APEC하우스, 벡스코, 해운대달맞이고개 등 6.2㎢ 규모다. 부산시는 이 일대를 체류형 관광거점으로 키운다는 계획이다.

시는 'ALL-TIME HAEUNDAE'를 테마로 연중 관광콘텐츠를 운영한다. 매년 글로벌 지적재산권(IP) 유치, 매월 달맞이길 특화 프로그램, 매주 야간 행사, 매일 관광 프로그램을 추진할 방침이다.

인공지능(AI) 기반 24시간 무인관광안내소와 외국인 스마트 결제 시스템을 도입하고 지능형 CCTV로 관광객 밀집도 등을 분석해 안전관리도 강화할 계획이다.

숙박요금 급등 문제를 줄이기 위한 대책도 포함됐다. 시는 관광특구 내 호텔협의회와 상생협약을 맺고 공정숙박 환경을 조성할 예정이다. 투숙객 맞춤형 체크아웃 시스템도 도입한다.

부산에는 지난 7월 8일 지정된 부산 동구 크루즈 관광특구를 포함해 모두 3개의 관광특구가 운영 중이다. 부산시는 각 특구의 자원을 활용해 외국인 관광객 유치와 체류형 관광 활성화에 나선다는 방침이다.

전재수 시장은 "해운대 관광특구가 30여 년간 쌓아온 인프라와 브랜드 경쟁력을 바탕으로 전국 첫 글로벌 관광특구로 선정됐다"며 "부산이 대한민국을 대표하는 관광도시로 다시 인정받은 의미 있는 성과"라고 말했다. 이어 "외국인 관광객 600만 명 시대를 앞당기겠다"고 했다.

ndh4000@newspim.com