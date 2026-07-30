진주시, AAV 실증센터 개소 준비 완료…항공모빌리티 시대 선도

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

KAI 비행센터와 연계 통합 시험 환경

진주, 항공기체 산업 거점으로 성장

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 미래 항공기체(AAV) 실증센터 개소를 앞두고 시설 구축과 운영 준비 상황 점검에 나섰다.

진주시는 이반성면 가산일반산업단지에서 문을 열 예정인 '미래 항공기체(AAV) 실증센터'를 방문해 건축·장비 구축 현황과 운영 계획을 살폈다고 30일 밝혔다.

박일동 경남 진주시 부시장(가운데)이 30일 이반성면 가산일반산업단지에서 개소를 앞둔 '미래 항공기체(AAV) 실증센터'를 찾아 시설의 구축 현황과 운영 준비 상황 등을 점검하고 있다.[사진=진주시] 2026.07.30

이날 점검에는 박일동 진주시 부시장과 관계자들이 참석해 센터 운영기관인 경남테크노파크로부터 현장 브리핑을 받고 시험 장비 도입 일정과 개소 준비 절차를 보고받았다.

미래 항공기체(AAV·Advanced Air Vehicle)는 도심 상공을 오가는 이른바 '하늘을 나는 자동차'로 불리는 신교통수단으로 정부와 지자체가 도심항공교통(UAM) 상용화를 목표로 관련 인프라를 확충하고 있다.

진주시는 우주항공 국가산단, KAI 회전익 비행센터, AAV 실증센터 구축 등을 통해 우주항공·미래 항공모빌리티 산업 시험·인증 거점 도시로 도약을 추진하고 있다.

진주 AAV 실증센터는 총사업비 292억 원(도비 73억 원, 시비 219억 원)을 투입해 건축면적 3983㎡, 지하 1층·지상 2층 규모로 조성됐다. 지난 6월 건축 공사를 마무리했으며 시는 올해 하반기까지 기체 핵심 기술인 분산전기추진시스템 시험 장비 등 주요 설비를 구축한 뒤 시험 운용을 거쳐 센터를 공식 개소할 계획이다.

이 센터의 강점은 인근에 이미 운영 중인 KAI 회전익 비행센터와의 연계다. 두 시설을 잇는 유도로를 활용하면 기업과 연구기관이 한 장소에서 기체·부품 연구개발, 지상 시험, 비행시험까지 전 과정을 수행할 수 있다. 이에 따라 시험 장소 이동에 따른 시간·비용 부담을 줄이고 개발 기간을 단축할 수 있는 통합 시험·실증 환경이 마련된다는 게 진주시의 설명이다.

시는 실증센터를 축으로 관련 기업과 연구기관을 적극 유치해 가산일반산업산단 일대를 미래 항공기체 생산·실증 거점으로 육성한다는 방침이다. 상용화 단계에서 필수적인 안전성 평가 기능을 추가하는 후속 사업도 국비 확보와 연계해 추진해, 시험·인증 기능을 확장하는 방향을 검토하고 있다.

박일동 부시장은 "실증센터는 진주가 미래 항공모빌리티 시대를 선도하기 위한 핵심 기반 시설"이라며 "경남테크노파크와 긴밀히 협력해 개소를 차질 없이 진행하고 기업들이 연구와 실증에 집중할 수 있는 환경을 조성해 지역경제의 새로운 성장동력으로 만들겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com