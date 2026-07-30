부산서 만나는 1990년대 명곡과 아티스트…'레드 웨이브 2026'

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8월 28~30일 부산 영화의전당 야외광장…세대가 함께 즐기는'도심형 음악축제'

[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 1990년대 대중음악을 대표한 가수들과 명곡을 라이브로 만나는 음악축제가 오는 8월 부산에서 3일간 펼쳐진다.

'ING KOREA RED WAVE 2026 BUSAN MUSIC FESTIVAL'[사진= ING KOREA] 2026.07.30

ING KOREA는 오는 8월 28일부터 30일까지 부산 영화의전당 야외광장에서 'ING KOREA RED WAVE 2026 BUSAN MUSIC FESTIVAL'을 개최한다고 30일 밝혔다. 이번 행사는 1990년대 한국 대중음악의 흐름을 이끈 아티스트들을 한자리에 모은 도심형 음악축제다.

축제 첫날인 28일에는 조성모, 김현정, R.ef, DJ춘자, 스페이스A가 무대에 오른다. 29일에는 이하늘·정재용, 현진영, DJ쿨김성수, 하이디, V.O.S가 출연한다. 30일에는 룰라, 구피, 노이즈, 자자, 클레오가 공연을 이어간다.

이번 페스티벌은 발라드와 댄스, 보컬 그룹, DJ 등 다양한 장르를 통해 1990년대 대중음악의 면면을 보여주는 데 초점을 맞췄다. 주최 측은 과거의 인기곡을 다시 소개하는 데 그치지 않고 세대가 함께 음악을 즐기는 무대로 구성하겠다고 설명했다.

행사장은 매일 오전 11시부터 운영하며 메인 공연은 오후 5시부터 오후 10시까지 진행한다. 관객은 공연 전 영화의전당 야외광장에 마련되는 먹거리와 맥주를 이용할 수 있다. 입장객에게는 날짜별 전용 팔목띠를 제공해 당일 운영시간 동안 재입장도 가능하다.

ING KOREA 관계자는 "레트로는 세대와 세대를 연결하는 문화적 언어"라며 "과거의 음악을 기억하는 관객과 오늘의 감성으로 그 음악을 접하는 관객이 함께 공감할 수 있는 무대를 만들겠다"고 말했다.

psj9449@newspim.com