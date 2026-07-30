【韩股收盘】 韩国股市冲高回落 KOSPI指数失守5600点

纽斯频通讯社首尔7月30日电 韩国股市30日冲高回落，主要股指收盘下跌。受三星电子业绩向好带动，半导体板块盘初一度推动市场反弹，但随后市场抛压加大，指数回吐全部涨幅。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

当天，韩国综合股价指数（KOSPI）收于5593.56点，较前一交易日下跌69.68点，跌幅1.23%，失守5600点；创业板指数（KOSDAQ）收于644.78点，下跌17.90点，跌幅2.70%。

从资金流向看，个人投资者成为主要卖方。有价证券市场，个人投资者净卖出1.4231万亿韩元，外资和机构投资者分别净买入1.3337万亿韩元和664亿韩元。

个股方面，三星电子下跌0.72%，SK海力士下跌5.64%，三星电子优先股下跌1.63%，SK Square下跌6.24%，现代汽车下跌1.13%，三星生命保险下跌2.45%。LG新能源上涨6.32%，三星生物制剂上涨2.10%，KB金融上涨4.06%。三星电机下跌14.97%，为韩国综合股价指数市值前列个股中跌幅最大。

分析认为，当天市场早盘受美国科技股上涨和部分企业业绩改善带动，半导体板块一度推动股指反弹，但随着市场波动加剧、投资者获利了结，指数下午转跌，前一交易日涨幅较大的个股抛售压力明显增加。

大信证券表示，目前半导体板块资金面波动尚未完全缓解，韩国股市再次转弱并回吐涨幅，市场仍需关注提高杠杆ETF保证金措施实施后对市场波动的影响。

此外，当天首尔外汇市场韩元对美元汇率收于1美元兑1437.40韩元，较前一交易日上涨9.3韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社