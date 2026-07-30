함평군, 군민 1인당 50만원 민생회복지원금 추석 전 지급

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[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남광주통합특별시 함평군이 민선9기 출범 후 첫 추가경정예산 확정하고 9월 7일부터 군민 1인당 50만원을 선불카드로 지급한다.

함평군은 제313회 함평군의회 임시회에서 제2회 추가경정예산안이 의결됨에 따라 총예산 6272억원을 확정했다고 30일 밝혔다.

전남 함평군청 전경 [사진=함평군]

이번 추경은 제1회 추경 5972억원보다 299억 7000만원(5.02%) 증액된 규모로 일반회계는 6026억원이다.

군은 변화한 재정 여건과 추가 재정수요를 반영해 군민 생활 안정과 지역경제 회복, 현안 사업 추진에 필요한 재원을 중점적으로 편성했다.

추경의 핵심은 민생회복지원금 151억 1000만 원이다. 이 지원금은 '함평군 민생회복지원금 지원 조례'에 근거해 군민 생활 안정과 지역 내 소비 확대를 위해 마련됐다.

지급 대상은 2026년 7월1일 기준 함평군에 주민등록이 된 군민으로 결혼이민자와 영주권자도 포함된다. 지원금은 1인당 50만원을 선불카드로 지급하며 사용기한은 2026년 12월31일까지다.

함평군은 9월 7일부터 읍·면사무소를 통해 신청과 지급을 시작해 추석 전 집중 지급할 계획이다. 전체 지급은 10월 8일까지 완료한다.

군은 명절 장보기와 생활비 부담 완화를 비롯해 소상공인과 자영업자 등 지역 상권에도 긍정적 효과가 있을 것으로 기대했다.

민생회복지원금 외에도 40개 국·시비 보조사업에 148억 6000만원이 반영됐다. 재원은 보통교부세와 국·시비 보조금 등이다.

이남오 함평군수는 "민생안정과 지역경제 회복에 실질적 도움이 되도록 재원을 배분하는 데 중점을 뒀다"며 "민생회복지원금이 군민 생활 부담을 덜고 지역경제 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

saasaa79@newspim.com