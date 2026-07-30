장흥군, 실물 교도소 '빠삐용Zip' 개관 1주년…3만명 방문

AI 핵심 요약beta
- 장흥군이 30일 빠삐용Zip 개관 1주년 행사를 열었다.
- 빠삐용Zip은 누적 방문객 3만명을 넘겼다.
- 장흥군은 물축제 기간 무료 개방하며 관광 거점 도약을 선언했다.
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[장흥=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 장흥군 옛 교도소 기반 복합문화공간 '빠삐용Zip'이 개관 1주년 기념 행사를 성황리에 마치고 지역 문화관광 거점 도약을 선언했다.
30일 장흥군에 따르면 '빠삐용Zip'이 개관 1주년 돌잔치에는 사순문 장흥군수와 백광철 군의회 의장, 문화예술인 및 지역 주민이 참석했다.
행사는 아프리카 타악팀 '젬베콜라' 공연과 동미자전거음악단의 퍼레이드로 시작됐다. 이어 글로벌 장터와 할머니 그림·유물 전시인 '할머니 서랍장전' 등 다채로운 프로그램이 진행됐다.
전국 유일 실물 교도소를 활용한 빠삐용Zip은 개관 이후 누적 방문객 3만명을 넘겼다. 120여 편의 영화·드라마 촬영지로 쓰이며 K-콘텐츠 관광 명소로 자리 잡았다.
장흥군은 내달 2일까지 열리는 제19회 정남진 장흥 물축제 기간 빠삐용Zip을 무료 개방한다. AR 방탈출과 연기 체험을 즐길 수 있는 'K-DRAMA in Prison' 프로그램이 운영되며 방문객 전원에게 인생네컷 할인쿠폰이 제공된다.
사순문 군수는 "지난 1년은 폐쇄와 억압의 공간이었던 옛 교도소가 문화와 사람을 잇는 공간으로 다시 태어난 시간이었다"며 "문화와 관광, 영상산업을 연계해 장흥을 넘어 대한민국의 대표적인 문화관광 거점으로 성장해 나가겠다"고 밝혔다.
ej7648@newspim.com