민주당, 부산시당위원장 선출 절차 돌입…박홍배 후보 혁신 방안 제시

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 부산시당은 30일 신임 시당위원장 선출 절차에 들어갔다
- 박홍배 후보는 출마 배경과 총선 승리 위한 시당 혁신 방안을 설명하며 당원들과 질의응답을 했다
- 신임 시당위원장 선거는 31일부터 다음달 2일까지 권리당원 대상 온라인·ARS 투표로 진행되고 2일 시당대회에서 결과를 발표한다
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내달 2일 신임 위원장 발표
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 부산시당이 신임 시당위원장 선출 절차에 들어갔다.
민주당 부산시당은 전날 오후 시당 대회의실에서 박홍배 시당위원장 후보자가 참석한 가운데 지역위원장 차담회와 당원 간담회를 잇따라 개최했다고 30일 밝혔다.
박 후보는 이날 시당위원장 선거 출마 배경과 총선 승리를 위한 시당 혁신 방안 등을 밝히고 당원들과 질의응답을 했다.
신임 부산시당위원장 선거는 31일부터 8월 2일 오후까지 부산지역 권리당원을 대상으로 온라인과 전화 ARS 찬반 투표로 진행된다. 당 대표와 최고위원 선출을 위한 부산지역 당원투표도 함께 시작됐다.
권리당원 온라인 투표는 29일과 30일 이틀간 진행되고 31일과 8월 1일에는 ARS 투표가 이어진다. 전국대의원투표는 전당대회 당일인 8월 17일 온라인으로 실시된다.
민주당 부산시당은 다음 달 2일 오후 1시 해운대 벡스코에서 당 대표와 최고위원 후보자 연설회와 신임 시당위원장 선출을 위한 시당대회를 잇따라 연다.
이 자리에서는 당 대표와 최고위원 후보자 연설회에 이어 신임 시당위원장 투표 결과가 발표되며 대회는 당 공식 유튜브 '델리 민주'를 통해 생중계된다.
ndh4000@newspim.com