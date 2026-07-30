광주에 간선급행버스 3개 노선 구축…국가계획 반영

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운암~각화, 효천~일곡 BRT 신규 반영

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 도심을 가로지르는 간선급행버스(BRT) 3개 노선이 구축된다.

전남광주통합특별시는 광주지역 서·북구를 연결하고 도심 남북축을 잇는 '운암-각화 BRT'와 '효천-일곡 BRT'가 국가 계획인 '제2차 간선급행버스체계(BRT) 종합계획(2026~2030)'에 반영됐다고 30일 밝혔다.

BRT 노선도. [사진=전남광주통합특별시]

이번 종합계획에 반영된 광주권 사업은 3개 노선으로 전체 사업비는 1508억 5000만원 규모다.

기존 계속 사업인 ▲백운-매곡 BRT(총사업비 452억6000만원)에 더해 신규사업으로 ▲운암-각화 BRT(637억8000만원) ▲효천-일곡 BRT(418억1000만원)가 새롭게 포함됐다.

신규 노선인 '운암~각화 BRT'는 북구 산동교부터 도동고개를 잇는 총연장 8.4㎞ 구간이다.

운암·두암·각화동 등 주요 주거 밀집 지역의 대중교통 접근성을 높이고, 도심 내 이동 편의를 크게 향상할 것으로 기대된다.

또 다른 신규 노선인 '효천-일곡 BRT'는 백운-매곡 BRT의 연장선으로 효천지구~옛 대동고, 광주공고~일곡지구를 잇는 총연장 6.0㎞ 구간이다.

이 노선은 다른 교통수단과 연계성을 강화하는 한편 상대적으로 대중교통 접근성이 낮은 광주 남부권의 교통서비스 수준을 한 단계 높일 전망이다.

bless4ya@newspim.com