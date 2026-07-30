이우형 광산구의원 "미디어 권력 수도권 편중…미래형 OTT 대안"

AI 핵심 요약beta
- 이우형 광산구의원이 30일 OTT 시민방송플랫폼 유치를 제안했다
- 수도권 편중 미디어 구조로 전남·광주가 문화수도로서 유명무실해졌다고 진단했다
- 광산구의 교통·데이터 인프라를 활용해 지역문화 송출과 청년 일자리 창출을 기대했다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 이우형 전남광주통합특별시 광산구의원이 전국 채널 미래형 'OTT 시민방송플랫폼' 유치를 제안했다.
이 의원은 30일 제306회 광산구의회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 "미디어 권력은 공중파와 종편 등의 수도권 편중으로 지역이 여기에 종속될 수밖에 없는 구조다"며 "자본과 인력의 유출 가속화로 전남·광주를 '말뿐인 문화 수도'로 만들고 있다"고 진단했다.
이에 "기존의 방송망에 얽매이지 않고 인터넷으로 콘텐츠를 제공하는 OTT(Over-The-Top) 방식의 시민방송플랫폼 유치"를 제안했다.
그는 대표적인 OTT인 넷플릭스, 유튜브 등을 예로 들며 "막대한 자본이 드는 방송국 설립보다 미래지향적이고 실효성 있는 대안"이라고 강조했다.
그러면서 "광산구가 최적지인 이유로 KTX와 광주공항, 호남고속도로가 갖춘 뛰어난 접근성과 국가데이터센터의 컴퓨팅 자원을 활용한 안정적 스트리밍 인프라"를 꼽았다.
이 의원은 "이런 인프라를 활용하면 플랫폼 구축 후 아시아문화전당 행사와 지역 축제 등이 전국에 송출돼 지역 문화·관광 산업의 전환점이 되고 미디어·IT 분야 일자리 창출로 청년 유출도 막을 수 있다"고 내다봤다.
bless4ya@newspim.com