충북도-11개 시·군, 민선9기 첫 정책 공조 시동

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신용한 지사 첫 시장·군수 회의 개최…핵심 공약 공유·지역 현안 논의

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =민선 9기 출범과 함께 충북도와 11개 시·군이 첫 정책 협의 테이블을 마련하며 도정과 시·군정의 공동 추진 체계 구축에 본격 착수했다.

충북도는 30일 도청 대회의실에서 신용한 지사 주재로 민선 9기 첫 시장·군수 회의를 열고 도정 운영 방향과 시·군 핵심 정책을 공유하는 한편 상생 협력 방안을 논의했다.

민선 9기 첫 시장군수회의. [사진=충북도] 2026.07.30 baek3413@newspim.com

이날 회의에는 도내 11개 시장·군수가 모두 참석했다.

회의에서는 각 시·군이 민선 9기 시정·군정 운영 방향과 함께 지역 발전을 위한 핵심 사업을 설명하고 도 차원의 지원을 요청했다.

주요 건의 사항으로는 SK하이닉스 추가 공장 가동을 위한 공업용수 공급 사업, 충주 호암공원 관광 숙박시설 민간 투자 유치, 제천 제4산업단지 조성 정상화, 국비 지원사업 추진 체계 개선 등 지역 경쟁력 강화와 직결된 사업들이 제시됐다.

충북도는 이에 맞춰 민선 9기 도정 핵심 공약과 주요 현안을 설명하며 시·군의 적극적인 협조를 요청했다.

특히 2027 충청 유니버시아드대회의 성공 개최를 비롯해 농축산 분야 폭염 피해 최소화 대책, 하천·계곡과 주변 불법시설 정비 등 주요 정책 과제의 추진 방향을 공유했다.

신용한 지사는 "시·군이 성장해야 충북이 발전하고, 충북의 경쟁력이 높아질수록 시·군도 함께 도약할 수 있다"며 "민선 9기에는 행정의 경계를 허물고 도와 시·군이 하나의 팀으로 움직이는 '원팀 충북' 체계를 구축해 도민들이 변화를 체감할 수 있는 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.

이어 "시장·군수들은 도정의 가장 중요한 동반자"라며 "166만 도민과 함께 충북의 새로운 도약을 이끌 수 있도록 긴밀한 협력과 적극적인 소통을 이어가자"고 강조했다.

시장·군수들도 도정 운영 방향에 공감하며 협력 의지를 확인하는 한편, 지역 현안의 원활한 추진을 위한 행정·재정적 지원 확대를 요청했다.

baek3413@newspim.com