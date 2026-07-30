괴산군의회, '신영주~신중부 초고압 송전선로' 괴산 통과 반대 건의문 채택

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

주민 의견 반영·대체노선 검토 촉구…"절차적 정당성 확보해야"

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 괴산군의회가 한국전력공사가 추진 중인 신영주~신중부 초고압 송전선로 건설사업과 관련해 괴산군 통과 계획에 반대 입장을 공식화하며 사업 노선의 전면 재검토를 촉구했다.

괴산군의회는 30일 열린 제353회 임시회 제8차 본회의에서 최경섭 의원이 대표 발의한 '신영주~신중부 초고압 송전선로 괴산군 통과 반대 건의문'을 의원 만장일치로 채택했다.

'신영주~신중부 초고압 송전선로 괴산군 통과 반대 건의문' 채택[사진=괴산군의회] 2026.07.30 baek3413@newspim.com

군의회는 건의문을 통해 국가 기간전력망 구축의 필요성에는 공감하지만 사업 추진 과정에서 주민 의견 수렴과 절차적 정당성이 충분히 확보되지 않을 경우 지역사회 갈등을 키울 수 있다고 지적했다.

또 초고압 송전선로가 산림과 농촌지역을 지날 경우 자연환경 훼손과 경관 변화, 주민 생활환경 악화는 물론 재산권 침해와 지역 개발 제한 등 다양한 부작용이 우려된다고 강조했다.

군의회는 국가 기반시설일수록 주민의 삶과 지역의 지속가능성을 함께 고려해야 한다며 정부와 한국전력공사에 주민 참여를 전제로 한 사업 추진과 괴산군 통과 노선의 전면 재검토를 요구했다.

아울러 기존 송전선로 활용과 대체노선 검토 등 현실적인 대안을 마련하고 환경 훼손과 주민 피해를 최소화할 수 있는 정책을 추진할 것을 촉구했다.

건의문을 대표 발의한 최경섭 의원은 "국가 기반시설 구축은 국민 모두를 위한 사업인 만큼 특정 지역에 일방적인 희생을 강요해서는 안 된다"며 "충분한 주민 소통과 객관적인 대안 검토를 통해 사회적 공감대를 형성하는 것이 우선돼야 한다"고 말했다.

baek3413@newspim.com