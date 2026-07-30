성남시, 모빌리티 특화도시 조성사업 성과보고회 개최

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[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시는 30일 국토교통부와 관계기관, 전문가, 참여기업 등이 참석한 가운데 '성남시 모빌리티 특화도시 조성사업' 성과보고회를 개최했다고 밝혔다.

30일 신상진 성남시장이 '성남시 모빌리티 특화도시 조성사업' 성과보고회에서 발언을 하고 있다.[사진=성남시]

보고회는 지난 2023년 국토교통부 공모사업 선정 이후 추진한 사업성과를 공유하고 향후 발전 방향과 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

성남시는 공모 선정 이후 참여기업과 업무협약 체결, 실시계획 승인 등을 거쳐 성남형 모빌리티 서비스(MaaS)를 기반으로 자율주행 셔틀과 모빌리티 허브, 차량공유, 전기차, 개인형 이동수단(PM)을 연계한 미래 교통체계 구축사업을 본격 추진했다.

성남시가 공모 선정 후 올 6월까지 32억원을 투입해 중원구 성남동 일원에 ▲성남형 모빌리티 서비스(MaaS) 플랫폼 구축 ▲자율주행 셔틀 2대 도입 ▲자율주행 라이다(LiDAR) 인프라 구축 ▲차량공유 ▲로봇배달 및 개인형 이동수단(PM) 서비스 등을 구축한 바 있다.

성남시는 자율주행과 드론, 자율주행 로봇 등 미래 모빌리티 정책을 지속적으로 확대한 결과 '2025 월드 스마트시티 어워즈' 모빌리티 부문 대상과 '2025 리브컴 어워즈' 은상을 수상했다.

또 지난 3월 태국 방콕에서 열린 유엔(UN) 지속가능교통(EST) 아시아지역 회의와 7월 미국 뉴욕에서 열린 유엔 고위급정치포럼(HLPF) 부대행사에서 성남시의 지속가능 교통정책과 미래 모빌리티 비전을 대한민국 대표 사례로 발표했다.

이 사업은 국토교통부와 성남시, 참여기업이 함께 신도시와 원도심 간 이동성을 높이고 미래 교통의 새로운 모델을 만들어 온 대표적인 협력사업으로 평가받고 있다.

신상진 성남시장은 "자율주행 셔틀과 성남형 모빌리티 서비스(MaaS) 플랫폼, 모빌리티 허브 등 이번 사업을 통해 마련한 기반을 시민들이 일상에서 체감하는 안전하고 편리한 서비스로 발전시키는 것이 무엇보다 중요하다"며 "2027년 성남에서 개최되는 제17차 아시아·태평양 지속가능교통(EST) 고위급 포럼을 통해 성남의 정책과 경험을 세계와 공유하고 미래 교통 혁신을 선도하는 도시로 도약하겠다"고 말했다.

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