대전사회서비스원, 중증 정신질환자 통합돌봄 선제 대응

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전시사회서비스원이 중증 정신질환자의 지역사회 정착과 일상 회복을 돕기 위한 통합돌봄 협력망 구축에 나섰다.

대전시사회서비스원은 30일 대전시정신재활시설협회와 '정신건강 지원 및 통합돌봄 거버넌스 구축'을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

정신건강 지원 및 통합돌봄 거버넌스 구축 업무협약식. [사진=대전사회서비스원]2026.07.30 gyun507@newspim.com

이번 협약은 정부가 오는 2028~2029년 통합돌봄 대상을 중증 정신질환자까지 확대하는 정책 방향에 맞춰 지역 차원의 대응체계를 미리 마련하기 위해 추진됐다.

두 기관은 앞으로 정신건강 지원과 통합돌봄 사업을 연계하고 정신질환자를 위한 특화사업과 정책을 공동으로 개발할 계획이다. 또 돌봄이 필요한 대상자를 조기에 찾아 서비스로 연결하고 기관 간 정보 교류와 종사자 역량 강화 교육 등에도 협력하기로 했다.

대전시사회서비스원은 정신재활시설과 지역 내 의료·복지·돌봄 자원을 연계해 정신질환자가 익숙한 생활권에서 안정적으로 생활할 수 있도록 지원할 방침이다.

김인식 대전시사회서비스원장은 "정신건강은 지역사회 통합돌봄의 핵심 영역"이라며 "정신질환자가 살던 곳에서 필요한 서비스를 받으며 일상을 이어갈 수 있도록 대전형 통합돌봄 체계를 강화하겠다"고 말했다.

이창섭 대전시정신재활시설협회장은 "정신질환자의 자립과 회복을 위해서는 의료와 복지, 돌봄 서비스의 긴밀한 연결이 필요하다"며 "대상자가 필요한 지원을 지속적으로 받을 수 있도록 협력하겠다"고 밝혔다.

한편 대전시사회서비스원은 지역 맞춤형 사회서비스 개발과 복지정책 연구, 사회복지시설·종사자 지원, 광역종합재가센터 운영 등을 수행하고 있다.

gyun507@newspim.com