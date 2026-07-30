수도권 청년은 주택·대출…비수도권은 취업·고용 고민

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권익위, 1년간 접수된 청년세대 민원 41만건 분석

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 수도권 청년은 주택 공급과 대출, 비수도권 청년은 취업과 고용에 대한 관심이 높은 것으로 나타났다.

국민권익위원회는 19~34세 청년들이 지난해 7월부터 올해 6월까지 1년간 국민신문고에 접수한 민원 41만여건의 분석 결과를 30일 공개했다.

분석 결과 청년 세대 월평균 민원 건수는 3만7000건으로, 지난해 같은 달보다 5%가량 증가했다.

정부 출범 이후 3개월 동안 접수된 민원은 전년 동기보다 약 19% 증가했다. 권익위는 이를 새 정부에 대한 청년층 기대가 민원으로 이어진 것으로 봤다.

민원인 70.1%는 남성으로, 여성(29.9%)보다 남성이 더 많은 민원을 낸 것으로 나타났다.

국민신문고로 본 청년의 요구 [자료=국민권익위원회]

연령과 성별·지역별 통합 분석을 한 결과 가장 많은 민원을 제기한 집단은 30~34세 수도권 거주 남성으로 이들은 전체 민원의 21.5%를 제기했다. 이어 30~34세 비수도권 남성이 15.7%, 25~29세 수도권 거주 남성은 13.4%의 민원을 냈다.

남성 민원은 병역 관련 내용이 가장 많았다. 여성은 일자리와 육아 관련 민원이 상대적으로 높았고 동물복지 관련 민원도 포함됐다. 여성의 경우 접수자 연령대가 높아질수록 주택과 육아 관련 민원이 늘어났다.

19~24세(15.0%)는 입대·취업 준비, 25~29세(32.2%)는 병역·취업, 30~34세(52.8%)는 주거·출산·육아 관련 민원을 다수 제기하는 등 연령대별로 정책 수요가 변동하는 것으로 나타났다.

지역별로는 수도권은 GTX-C·인천2호선 등 지역현안 및 주택공급‧대출 민원이 많았고, 비수도권은 취업·고용 민원이 상대적으로 많았다.

권익위는 청년 민원을 ▲병역 ▲일자리 ▲자산형성 ▲주거 ▲임신·출산·육아 등 5개 분야로 구분해 분석했다.

병역 관련 민원은 남성 중심으로 제기됐고, 연령과 지역에 상관없이 전반적으로 높은 비중을 차지했다. 특히 군 경력증명서 발급과예비군 훈련 운영과 관련한 불편을 제기하는 민원이 다수 접수됐다.

국민신문고로 본 청년의 요구 [자료=국민권익위원회]

일자리 관련 민원은 비수도권 청년이 상대적으로 더 많이 제기했다. 주로 직업훈련 운영 개선과 임금체불 해결 및 퇴직금 지급 등 근로권 보호를 요구하는 내용이 많았다.

자산형성 관련 민원은 사회초년생인 25~29세에서 상대적으로 많이 제기됐다. 특히 청년들의 자산형성을 지원하는 정책금융에 대한 운영기준 개선을 요구하는 민원이 다수 접수됐는데, 구체적으로는 올해 6월부터 운영되는 청년미래적금 가입 요건이나 기존에 가입한 청년도약계좌의 중도해지와 전환가입 기준을 현실화해 달라는 내용이 포함됐다.

주거 관련 민원은 주택공급·대출 요건의 현실화, 전세 사기 피해 지원 요구가 주를 이뤘다. 연령별로는 30~34세, 지역별로는 수도권의 비중이 높게 나타났다.

임신·출산·육아 관련 민원은 여성 비중이 뚜렷하게 높았다. 주로 30~34세 연령대에서 제기됐다. 대다수는 출산휴가, 육아휴직, 육아기 단축근무 등과 같은 일·가정 양립 제도를 이행하지 않는 근무지 등을 신고하는 내용으로, 난임시술의 건강보험 적용 확대와 같은 난임 지원정책의 확대 요구도 포함됐다.

권익위는 ▲병역행정 이용 편의성 제고 ▲청년들의 노동시장 진입 지원 및 근로권 보호 강화 ▲청년 자산형성 정책금융의 가입·운영기준 개선 ▲주거지원 기준 현실화 및 지역 격차 완화 ▲일·가정 양립 제도 이행관리 및 출산·난임 지원 보완 등 청년의 정책 개선 요구를 확인하고 민원 분석 내용을 국방부·고용노동부·금융위원회·국토교통부·보건복지부 등 관계기관에 제공했다.

정일연 권익위원장은 "청년 민원은 단순한 불편 사항이 아니라 우리 사회 청년들이 체감하는 어려움과 정책 수요를 보여주는 중요한 목소리이다"라며 "국민신문고를 통해 제기되는 청년들의 다양한 의견을 관계부처에 전달하고, 청년들이 체감할 수 있는 정책개선으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com