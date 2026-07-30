세종시의회, '행정수도 완성·충청 하계U대회 특위' 결의안 채택

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임시회 폐회...올해 첫 추경안 등 47개 안건 처리

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회가 행정수도 완성 특별위원회와 2027 충청권 하계세계대학경기대회(U대회) 추진 특별위원회 구성 결의안을 채택했다.

시의회는 30일 제108회 임시회 제2차 본회의를 열어 조례안, 동의안 등 46개 안건을 심의·의결하고 회기를 마무리했다고 밝혔다.

세종시의회가 30일 열린 제108회 임시회 제2차 본회의에서 46개 안건을 심의·의결하고 회기를 마무리했다. [사진=세종시의회] 2026.07.30 vincent977@newspim.com

특히 '세종시의회 행정수도완성 특별위원회 구성 결의안'과 '2027 충청권 하계세계대학경기대회 추진 특별위원회 구성 결의안'을 채택하고 각 특별위원회 위원을 선임하는 등 의장 제의 안건 6건도 함께 처리했다.

본회의에서는 유인호·김현미 시의원이 5분 자유발언을 통해 주요 현안에 대한 정책 대안을 제시했으며 박병남 의원은 '행정수도 세종의 지속가능한 재정기반 확립을 위한 제도개선 촉구 결의안'을 대표 발의했다.

박 의원은 "세종시의 실제 행정구조와 재정수요를 종합적이고 객관적으로 분석해 합리적인 보통교부세 산정기준을 마련해야 한다"며 "행정수도에 걸맞은 안정적인 재정지원 체계를 구축해 지속 가능한 발전과 시민 행정서비스를 뒷받침해야 한다"고 강조했다.

결의안에는 올해 말 종료 예정인 세종시 재정특례 이후 재정 공백을 막기 위해 국회와 정부가 행정수도의 특수성을 반영한 제도 개선에 나설 것을 촉구하는 내용이 담겼다.

세종시의회가 30일 열린 제108회 임시회 제2차 본회의에서 행정수도 완성 특별위원회 구성 결의안을 채택했다. [사진=세종시의회] 2026.07.30 vincent977@newspim.com

구체적으로는 세종시법 개정안의 조속한 처리, 행정수도 지위에 상응하는 재정지원 근거 법제화, 단층제 행정체계에 따른 재정수요를 반영한 지원체계 마련 등을 요구했다.

이날 의결된 안건은 의회운영위원회 소관 3건을 비롯해 행정복지위원회 19건, 경제문화위원회 5건, 도시환경위원회 9건, 교육안전위원회 2건 등 총 38건이다.

주요 안건으로는 '2026년도 행정사무감사 계획 승인의 건', '세종창업키움센터 운영 민간위탁 동의안', '세종특별자치시 건축 조례 일부개정조례안', '세종특별자치시 민원콜센터 운영 민간위탁 동의안' 등이 포함됐다.

예산결산특별위원회는 2026년도 제1회 추가경정예산안 등 2건을 심사·의결했으며 본회의는 이를 최종 확정했다.

이와 함께 세종도시교통공사와 세종시시설관리공단 임원추천위원회 위원을 추천했다.

시의회는 다음 달 29일 제109회 정례회를 열어 2025년도 결산 승인안과 2026년도 행정사무감사를 진행할 예정이다.

vincent977@newspim.com