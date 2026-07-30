전문대교협·KAC공항서비스, 항공산업 맞춤형 인재 양성 협력

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공항운영·지상서비스 교육과정 공동 개발

현장실습부터 인턴십·채용 연계까지 강화

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국전문대학교육협의회는 KAC공항서비스와 항공산업 및 공항운영 분야의 전문인재를 양성하고 산학협력을 강화하기 위한 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 협약은 항공산업의 인력 수요 변화에 대응하고 전문대학의 실무 중심 직업교육을 산업 현장과 연계하기 위해 마련됐다. 양 기관은 전문대학 학생들의 현장 실무역량과 취업 경쟁력을 높일 수 있도록 공동 교육체계를 구축할 계획이다.

(사진 왼쪽부터) 한국전문대학교육협의회 강성환 팀장, 강광천 실장, KAC공항서비스㈜ 김봉석 실장, 박창진 본부장, 한국전문대학교육협의회 김영도 회장, 이한도 센터장, 이병규 연구소장. [사진=전문대교협]

협약식에는 김영도 전문대교협 회장과 김병규 사무총장, 박창진 KAC공항서비스 기획본부장 등 양 기관 관계자들이 참석했다. 참석자들은 항공산업 분야에 필요한 전문인재를 양성하기 위해 협력을 확대하기로 뜻을 모았다.

양 기관은 앞으로 공항운영과 지상서비스 분야의 교육과정을 공동으로 개발해 운영한다. 전문대학 재학생을 대상으로 학습 중심 현장실습과 인턴십도 추진한다.

산업체 수요를 반영한 계약학과 운영과 재직자 직무능력 향상 교육에도 협력한다. 항공산업과 공항운영 분야의 공동 연구를 진행하고 정책 자문과 관련 자료·정보 교류도 확대할 예정이다.

지역공항과 전문대학이 함께 성장할 수 있는 산학협력 모델도 발굴한다. 양 기관은 앵커 사업과 연계해 지역공항과 전문대학의 협력 사례를 만들고 이를 다른 지역으로 확산할 방침이다.

특히 산업 현장에서 요구하는 역량을 전문대학 교육과정에 적극 반영한다. 현장실습과 인턴십을 거쳐 채용으로 이어지는 실무교육 체계를 강화하고 지역에 취업해 정착할 수 있는 전문인재 양성 기반도 넓혀 나갈 계획이다.

김영도 전문대교협 회장은 "급변하는 항공산업 환경에 대응하기 위해 산학협력을 더욱 강화하고 학생들이 현장 중심 교육을 통해 미래 산업을 이끌어갈 전문기술인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

박창진 KAC공항서비스 기획본부장은 "전문대학과 긴밀한 협력을 통해 산업 현장에서 필요로 하는 우수 인재를 양성하고 항공산업 경쟁력 강화에 기여할 수 있도록 적극 협력하겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com