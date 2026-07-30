"밖으로 한 걸음 더"…대전 동구, 저소득 어르신에 실버카 지원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 동구가 보행에 어려움을 겪는 저소득 어르신들의 안전한 외출을 돕기 위해 실버카 100대를 지원한다.

동구는 천사의 손길 후원금과 한전KPS㈜ 충남전북전력지사의 지정기탁금을 활용해 '실버카 지원사업'을 추진한다고 30일 밝혔다.

실버카 상태를 점검하는 황인호 동구청장. [사진=대전 동구] 2026.07.30 nn0416@newspim.com

지원 대상은 거동이 불편한 지역 내 저소득 어르신 100명이다. 실버카는 보행을 보조하고 물품을 싣거나 이동 중 잠시 앉아 쉴 수 있어 어르신들의 일상생활과 사회활동 참여에 도움이 될 것으로 기대된다.

황인호 동구청장은 이날 삼성동에 거주하는 지원 대상 어르신의 가정을 찾아 실버카를 직접 전달하고 이동 불편과 생활 여건을 살폈다.

김영철 한전KPS 충남전북전력지사장은 "실버카가 어르신들의 안전하고 편안한 보행에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 취약계층을 위한 사회공헌활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

황 청장은 "이동의 제약은 어르신들의 사회적 고립으로 이어질 수 있다"며 "어르신들이 보다 안전하게 외출하고 지역사회 활동에 참여할 수 있도록 생활 밀착형 복지사업을 확대하겠다"고 밝혔다.

nn0416@newspim.com