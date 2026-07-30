경기도교육청, 교원 대상 예술 심리·정서 직무연수 마무리

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청은 8일부터 30일까지 한양대에서 학생 심리·정서 지원 선도교원 연수를 진행했다
- 연수는 교원 250명을 대상으로 기초·심화 과정으로 나눠 예술치유 이론과 실습을 병행했다
- 도교육청은 예술과 심리·정서를 연계한 수업 우수사례를 발굴·공유하며 교원 역량 강화를 이어가겠다고 했다
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음악·미술 연계 치유·자기표현 실습 중심...기초·심화 2개 과정 운영
예술 교과 연계 심리·정서 수업 사례 발굴 및 교원 역량 강화 지속
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 지난 8일부터 30일까지 한양대학교 에리카 캠퍼스에서 학생 심리·정서 지원 및 'RAS 경기 학교 예술교육' 내실화를 위한 선도교원 직무연수를 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.
도교육청에 따르면 이번 연수는 학생들의 자기표현 능력과 정서적 안정을 돕고 교원의 예술 교육 전문성을 끌어올리기 위해 기획됐다. 교원 250명을 대상으로 기초 과정(8일~18일)과 심화 과정(27일~30일)으로 나눠 운영됐다.
도교육청은 학교예술교육 활성화 교원 연수 협의체를 통해 기초 과정을 기획했으며 심화 과정은 가천대학교 및 예술치료학회와 협력해 음악·미술 교육과정을 결합한 실무 중심 강좌로 개발했다.
연수는 초·중등 미술 및 음악 4개 분야로 구성됐다. 가천대 임나영 교수와 이화여대 윤주리 교수가 참여해 교과와 예술 치료를 연계한 전문적인 강의와 실습을 이끌었다.
기초 과정에서는 ▲정서행동 그림검사(EBDT)의 이해 ▲교사 소진(번아웃) 예방 전략 ▲내면 탐색 미술 수업 ▲사회정서교육과 음악 활용 ▲힐링 공연 등을 다뤘다.
이어 심화 과정에서는 ▲내면 탐색 미술 평가 기법 ▲투사기법 활용 ▲마음 건강과 음악치료 ▲감정조절 및 공동체 역량 강화를 위한 음악 전략 등을 강의와 실습으로 병행했다.
연수에 참여한 부천여중 오진영 교사는 "예술 치유의 효과를 직접 체험하고 다양한 수업 사례를 학교 현장에 실제로 적용하는 방법을 익힐 수 있어 매우 유익했다"고 소감을 밝혔다.
경기도교육청 관계자는 "앞으로도 예술 교과와 연계한 심리·정서 수업 우수 사례를 발굴·공유해 학생 지원을 확대하겠다"며 "전문성을 갖춘 교원을 양성하고 경기 예술교육을 이끌 교원 역량 강화를 지속해서 지원하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com