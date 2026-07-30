경기도교육청, 교원 대상 예술 심리·정서 직무연수 마무리

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한양대 에리카서 'RAS 경기 학교 예술교육' 내실화 연수 진행

음악·미술 연계 치유·자기표현 실습 중심...기초·심화 2개 과정 운영

예술 교과 연계 심리·정서 수업 사례 발굴 및 교원 역량 강화 지속

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 지난 8일부터 30일까지 한양대학교 에리카 캠퍼스에서 학생 심리·정서 지원 및 'RAS 경기 학교 예술교육' 내실화를 위한 선도교원 직무연수를 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

7월 8일부터 30일까지 한양대학교 에리카 캠퍼스에서 학생 심리·정서 지원 및 'RAS 경기 학교 예술교육' 내실화를 위한 선도교원 직무연수 모습. [사진=경기도교육청]

도교육청에 따르면 이번 연수는 학생들의 자기표현 능력과 정서적 안정을 돕고 교원의 예술 교육 전문성을 끌어올리기 위해 기획됐다. 교원 250명을 대상으로 기초 과정(8일~18일)과 심화 과정(27일~30일)으로 나눠 운영됐다.

도교육청은 학교예술교육 활성화 교원 연수 협의체를 통해 기초 과정을 기획했으며 심화 과정은 가천대학교 및 예술치료학회와 협력해 음악·미술 교육과정을 결합한 실무 중심 강좌로 개발했다.

연수는 초·중등 미술 및 음악 4개 분야로 구성됐다. 가천대 임나영 교수와 이화여대 윤주리 교수가 참여해 교과와 예술 치료를 연계한 전문적인 강의와 실습을 이끌었다.

기초 과정에서는 ▲정서행동 그림검사(EBDT)의 이해 ▲교사 소진(번아웃) 예방 전략 ▲내면 탐색 미술 수업 ▲사회정서교육과 음악 활용 ▲힐링 공연 등을 다뤘다.

이어 심화 과정에서는 ▲내면 탐색 미술 평가 기법 ▲투사기법 활용 ▲마음 건강과 음악치료 ▲감정조절 및 공동체 역량 강화를 위한 음악 전략 등을 강의와 실습으로 병행했다.

연수에 참여한 부천여중 오진영 교사는 "예술 치유의 효과를 직접 체험하고 다양한 수업 사례를 학교 현장에 실제로 적용하는 방법을 익힐 수 있어 매우 유익했다"고 소감을 밝혔다.

7월 8일부터 30일까지 한양대학교 에리카 캠퍼스에서 학생 심리·정서 지원 및 'RAS 경기 학교 예술교육' 내실화를 위한 선도교원 직무연수 모습. [사진=경기도교육청]

경기도교육청 관계자는 "앞으로도 예술 교과와 연계한 심리·정서 수업 우수 사례를 발굴·공유해 학생 지원을 확대하겠다"며 "전문성을 갖춘 교원을 양성하고 경기 예술교육을 이끌 교원 역량 강화를 지속해서 지원하겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com