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긴 글 못 읽는 학생들…독서교육 늘려도 교실은 '진도 전쟁'

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AI 핵심 요약

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  • 교육계가 30일 학생 문해력 저하와 어휘력 부족 심화를 지적했다.
  • 교사와 조사 결과 진도·평가 중심 체제가 독서·수업 이해를 가로막고 있다고 밝혔다.
  • 교육부가 독서 연계 수업 모델을 확대하지만 입시·평가 부담 완화 없이는 실효성에 의문이 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

초중생 30.6% 모르는 단어 나와도 그냥 넘어가
교사 92.7% "최근 5년 사이 문해력 떨어졌다"
수업 진도·입시 부담에 독서교육 실효성 우려

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 학생들의 어휘력과 독해 능력 저하에 대한 우려가 커지는 가운데 초·중학생 10명 중 3명은 교과서를 읽다가 모르는 단어가 나와도 뜻을 확인하지 않고 넘어가는 것으로 나타났다.

정부가 수업과 독서를 연계한 문해력 강화 대책을 내놨지만 교육 현장에서는 진도와 평가 부담을 그대로 둔 채 독서 활동만 추가해서는 실효성을 거두기 어렵다는 지적이 나온다.

30일 교육계에 따르면 한국교육과정평가원이 최근 공개한 '학습자 친화적 어휘 교수·학습 지원 방안 탐색 및 콘텐츠 개발' 보고서에서 학생들의 어휘력 부족이 교과 수업 이해를 가로막는 요인으로 조사됐다.

한국교육과정평가원 '학습자 친화적 어휘 교수 학습 지원 방안 탐색 및 콘텐츠 개발' 보고서 주요 내용. [AI 일러스트=챗GPT]

평가원이 지난해 11월 초등학교 4학년부터 중학교 3학년 학생 2338명을 조사한 결과 학생들은 교과서에 어려운 단어가 많이 나오는 과목으로 사회와 국어, 과학, 수학을 꼽았다. 모르는 단어가 나오면 주변 사람에게 묻는다는 응답은 61.0%, 앞뒤 내용으로 뜻을 짐작한다는 응답은 47.5%였다. 반면 뜻을 모르는 채 넘어간다는 학생도 30.6%에 달했다.

교사들도 어휘력 부족이 수업 이해를 떨어뜨린다고 봤다. 초·중학교 교사 334명 가운데 98.5%가 학생들의 어휘력 부족이 수업 이해에 영향을 준다고 답했다.

문제는 개별 단어의 뜻을 모르는 수준에 그치지 않는다. 전국교직원노동조합이 전국 유·초·중·고·특수교사 1901명을 조사한 결과 교사의 92.7%는 최근 5년 사이 학생들의 문해력이 떨어졌다고 평가했다. 문해력 저하로 수업이나 학급 운영에 어려움을 겪었다는 응답은 96.4%였다.

교사들이 가장 부족하다고 본 역량은 긴 글이나 복합적인 글을 집중해 끝까지 읽고 이해하는 능력으로 응답률은 89.4%였다. 단어나 개념의 맥락적 의미를 파악하는 능력이 부족하다는 응답도 79.7%에 달했다.

당국에서는 문해력 저하 원인으로는 스마트폰과 숏폼 콘텐츠 확산 등 디지털 미디어 환경 변화를 꼽고 있다. 짧고 자극적인 콘텐츠가 긴 호흡의 사고를 요구하지 않아 사고의 단편화를 부를 수 있다는 진단이다.

학업 부담도 독서를 가로막는 요인으로 확인됐다. 문화체육관광부의 '2025년 국민독서실태조사'에 따르면 학생들이 꼽은 가장 큰 독서 장애 요인은 '공부 때문에 시간이 없어서'로 30.4%를 차지했다. '책 이외의 기기나 매체를 이용해서'가 19.1%, '책 읽는 습관이 들지 않아서'가 13.0%로 뒤를 이었다.

학교 현장에서도 독서 시간을 확보하기 어렵다는 목소리가 나온다. 전국교직원노동조합이 지난 5월 전국 교사 1901명을 조사한 결 교사의 52.9%는 과도한 진도 이수와 평가 중심 교육체제를 문해력 교육의 가장 큰 걸림돌로 꼽았다. 교사 84.7%는 정규 수업에서 긴 호흡의 독서와 토론 시간이 보장되지 않는다고 답했다.

서울의 한 초등교사는 "정해진 수업 시수 안에 교과 진도와 평가를 마쳐야 해 수업 중 책 한 권을 충분히 읽을 시간을 확보하기가 쉽지 않다"며 "기존 수업에 독서 활동만 추가하면 교사와 학생 모두의 부담이 커질 수 있다"고 우려했다.

그러면서 "독서와 토론이 제대로 이뤄지려면 교육과정 내용을 조정하고 교사가 수업을 재구성할 수 있는 여건부터 마련해야 한다"며 "모든 교과에서 학생들이 글을 천천히 읽고 생각을 나눌 시간을 보장하는 것이 중요하다"고 강조했다.

교육부는 내년부터 교과 관련 도서를 읽은 뒤 토론과 탐구 활동으로 연결하는 수업 모델을 발굴해 독서교육 플랫폼 '독서로'를 통해 공유할 계획이다. 2030년까지 매년 1000개의 수업 모델을 보급하고 초등학교 3~4학년과 중학교 1학년, 고등학교 1학년을 '독서교육 집중 학년'으로 지정한다. 독서가 별도 행사나 부가 활동에 그칠 경우 효과가 제한적이라 독서를 수업에 구조적으로 포함해야 한다는 판단이다.

다만 입시 경쟁이 치열한 상황에서는 수업에 독서가 포함되더라도 평가를 위한 '수단'으로 변질될 수 있다는 우려가 제기된다.

교육계의 한 관계자는 "그동안 국어 교과서에도 작품성이 뛰어난 문학 작품이 적지 않게 실렸지만 학생들은 작품을 온전히 감상하고 내 것으로 만들기보다 시험에 나올 표현과 주제를 외우는 방식으로 접근해 왔다"며 "이 같은 수업 방식도 지금의 문해력 문제를 낳은 요인에서 배제하기 어렵다"고 지적했다.

그러면서 "독서교육이 평가와 대입에 연결되는 순간 학생들은 책의 의미를 탐색하기보다 출제 가능성이 높은 내용을 정리하는 데 집중하게 된다"며 "독서가 또 하나의 입시 과제가 되지 않도록 평가 부담을 낮추고 학생들이 자유롭게 책을 골라 충분히 읽고 생각할 수 있는 환경을 마련해야 한다"고 제언했다.

jane94@newspim.com

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KT 과징금 539억, SKT의 40% [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 소형 기지국(펨토셀) 해킹 사고와 관련해 개인정보보호위원회로부터 539억원의 과징금을 부과받았다. 앞서 유심 정보 유출 사고로 1347억원의 과징금을 받은 SK텔레콤의 40% 수준이다. 개인정보보호위원회는 유출 규모와 정보의 민감성, 피해 대응 수준 등이 SK텔레콤과 달랐다고 설명했다.   [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 송경희 개인정보보호위원장이 29일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개인정보보호위원회 전체회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.07.29 gdlee@newspim.com 개보위는 29일 KT가 불법 펨토셀을 통해 고객 개인정보를 유출하게 한 책임에 대해 과징금 539억7900만원을 부과하기로 의결했다고 30일 밝혔다. 개인정보보호 위반 행위에 대해 과징금음 매출액의 최대 3%까지 부과할 수 있다. 이에 KT의 최근 3년간 연평균 무선서비스 매출인 6조6689억원을 기준으로 최대 1900억원에서 2000억원 수준이 부과될 수 있을 것으로 추정됐다. 앞서 SK텔레콤이 네트워크와 시스템의 보안 관리를 소홀히 해 2324만여 명의 유심 정보 등이 유출한 건에 대해서 개보위가 과징금 1347억9100만 원과 과태료 960만원을 부과한 바 있기 때문이다. 하지만 개보위는 KT에 부과한 과징금의 기준을 5G와 LTE의 서비스 매출로 판단했다. 이번 해킹 피해 대상이었던 소형 기지국 펨토셀이 LTE 통신에서 사용되는 장비이며 5G 통신 설비가 확정되지 않은 곳에서는 LTE망을 이용하기 때문에 5G와 LTE 서비스 매출을 산정 기준으로 정했다는 설명이다. 양청삼 개보위 사무처장은 "KT의 경우 앞선 사례(SK텔레콤)와 비교해 확인된 유출 규모가 상대적으로 적었고 유출된 정보도 임시값, 기기의 단말기 정보를 포함한 3종으로 달랐다. 피해 관련해 보상이라든지 시정조치 등이 신속하게 협조됐다는 점이 감안됐다"고 설명했다. 양 사무처장은 "앞선 유출 사고는 2300만명의 유심 정보가 유출됐던 건인데 비해 KT는 확정된 유출 규모가 1만6647명이라는 점이 고려됐다"라고 전했다. 악성 코드 감염 사고 건에 관련해서는 KT가 개인정보 유출 분석을 소홀히 하고 정부에 미신고했으며 사고 서버의 로그 일부를 삭제하고 조사 과정에서 거짓 자료제출 및 번복으로 위원회 조사를 방해했다고 판단해 고발하기로 했다. 이번 과징금 부과 및 과태료 등 개보위 처분에 대해 KT는 "개보위의 처분 결과를 무겁게 받아들이며 지난 사고로 고객과 국민 여러분께 큰 심려와 불안을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한 번 고개 숙여 깊이 사과드린다"라고 밝혔다. KT 관계자는 "개인정보보호 보호 체계 전반을 원점에서 재정비하고 있으며 보안 투자를 확대하고 전사적 개인정보보호 역량을 강화하는 등 사태 재발 방지와 고객 신뢰 회복에 모든 역량을 다하겠다"라고 덧붙였다.  origin@newspim.com 2026-07-30 13:40
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李대통령 지지율 53% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 평가가 2주 연속 하락해 53%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 공개됐다.  엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 27~29일 동안 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 전국지표조사(NBS) 7월 5주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 53%로 직전 조사인 7월 3주차보다 2%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율 하락세는 2주 연속 이어지고 있다. 반면 부정평가는 37%로 직전 조사보다 3%p 올랐다.  이재명 대통령 국정운영 평가 7월 5주차 [그래프=NBS]   정당지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도유보는 33%였다.  민주당 차기 당대표 적합도 조사에서는 정청래 후보가 21%, 김민석 후보가 19%, 송영길 후보가 6%였고, 태도유보가 54%로 절반을 넘었다. 그러나 민주당 지지층에서는 김 후보가 34%, 정 후보가 29%, 송 후보가 9%로 다른 양상을 보였다.  정부의 부동산 정책에 대한 평가에서는 잘못하고 있다는 의견이 56%로 과반이고, 잘하고 있다는 의견은 33%였다.  부동산 가격 전망으로는 상승할 것이라는 의견이 31%, 보합이 52%, 하락이 10%였다. 주택담보대출 규제를 강화해야 한다는 의견은 15%, 유지해야 한다는 의견은 21%, 완화해야 한다는 의견은 55%로 확인됐다.  전세대출 규제 역시 강화해야 한다는 의견은 11%에 그친 반면, 유지해야 한다는 의견이 24%, 완화해야 한다는 의견이 55%를 보였다.  이재명 정부 부동산 정책 평가 [그래프=NBS] 여론조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 시행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-07-30 13:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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