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서울시버스노조, 체불임금 지급 압박…서울시 "판결 확정 전"

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AI 핵심 요약

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  • 서울시버스노동조합이 30일 체불임금 2953억원 즉각 청산을 서울시에 요구했다
  • 노조는 정기상여금 통상임금 반영 주장하며 예산 편성과 집행 책임을 서울시에 있다고 강조했다
  • 서울시는 동아운수 사건 등 재판이 진행 중이라며 판결 일반화와 체불액 확정은 시기상조라는 입장이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시의회에 의견서 제출...2953억원 청산 촉구

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시버스노동조합이 서울시를 상대로 시내버스 운전기사 체불임금의 즉각적인 청산을 촉구하고 나섰다. 노조는 대법원 판결에 따라 약 2953억원 규모의 체불임금을 지급해야 한다고 주장하는 반면, 서울시는 관련 소송이 아직 마무리되지 않았다며 맞서고 있다.

30일 업계에 따르면 서울특별시의회는 전날 서울시버스노동조합이 제출한 '서울시 시내버스 체불임금 즉각 청산 촉구 의견서'를 검토 중이다. 임만균 서울시의회 의장은 "대법원 판결을 존중해야 한다"면서도 "서울시의 재정을 고려해야 하는 부분이 있어 고민이 필요해 보인다"고 말했다. 향후 서울시의회 교통위원회에서 관련 내용이 논의될 것으로 예상된다.

해당 의견서에는 '서울시가 대법원의 최종 확정판결에도 불구하고 소속 시내버스 운전기사들에 대한 체불임금 청산을 지속적으로 거부하고 있다'는 내용이 담겼다. 노조는 의견서를 통해 '시의회가 서울시에 대해 조속한 체불임금 청산을 위한 강력한 행정적·예산적 조치를 취해 달라'고 요청했다. 서울시의 대응을 이끌어내기 위해 시의회를 통해 문제를 재차 공론화하는 모양새다.

서울 시내버스 체불임금 규모 [그래픽=김아랑 미술기자]

버스노동조합 "정기상여금 반영해 통상임금 재산정해야"

지난해부터 서울시와 노조의 임금 지급 관련 갈등이 지속되고 있다. 서울 시내버스는 민간 기업이 버스 운행과 차량 관리를, 서울시가 노선 및 배차 간격 조정을 담당하는 준공영제로 운영된다. 모든 기업의 운송수입금은 공동 관리하고, 매년 버스정책시민위원회를 거쳐 확정되는 표준운송원가에 따라 산정된 총비용 대비 총수입의 부족분을 서울시 예산으로 보전한다.

버스 기사들에게 임금을 지급하는 것은 민간 운영사지만, 임금이 오르면 기업의 총 비용이 늘어나고 이에 따라 서울시가 보전해야 할 금액도 커질 수 있다. 2024년 12월 19일 대법원 전원합의체가 '정기적으로 받는 상여금도 통상임금에 해당한다'고 판단하면서 갈등이 시작됐다. 통상임금이란 근로자가 정기적으로 지급받는 임금을 의미한다. 법정수당을 계산할 때 기준이 된다.

노조는 대법원 판단에 따라 각 버스 운영사가 정기상여금을 포함해 임금을 다시 지급해야 한다고 봤다. 노조가 해당 기준을 토대로 집계한 결과, 2024년 12월 19일부터 2026년 7월 28일까지 조합원 1만8000명에 대한 체불임금 총 원금은 2592억원이다. 근로기준법에 따라 연 20%의 지연이자율을 적용할 시 지연이자를 포함한 총액은 약 2953억원이다.

앞서 2016년 동아운수 소속 버스 기사 97명은 전년도 상여금을 통상임금에 반영해 미지급금과 지연금을 지급할 것을 요구하면서 회사를 상대로 임금 청구소송을 제기했다. 지난 4월 30일 대법원은 정기상여금이 통상임금에 해당한다고 판단했다.

노조는 해당 판결을 근거로 서울시가 시내버스 업계 전반의 체불임금 문제 해결에 나설 것을 주장하고 있다. 지난 1월 노조 파업 당시 노조와 서울시, 사측은 동아운수 사건의 대법원 판결이 나온 후 정기상여금의 통상임금 인정 여부를 논의하기로 한 바 있다.

노조 측은 "서울시는 단순한 감독기관이 아니라 버스 운영의 실질적 재정 주체로서 체불임금 청산을 위한 예산 편성 및 집행에 직접적인 책임이 있다"며 "서울시는 지난 1월 13일 동아운수 대법원 판결이 나오면 그에 따라 (임금을) 지급하겠다고 밝힌 바 있다"고 강조했다.

서울시 "재판 진행 중...개별 사건 일반화 어려워"

반면 서울시는 아직 동아운수 사건이 마무리되지 않았다고 보고 있다. 대법원이 원심 판결 중 일부를 파기하고 사건을 서울고등법원으로 돌려보냈다는 이유다. 2심은 실제 근로 시간을 기준으로 수당을 산정해야 한다고 봤다. 반면 대법원은 과거 노사가 연장·야간 근로 시간을 실제 근로 시간과 무관하게 일정 부분 인정하기로 합의했으므로, 해당 기준을 따라야 한다고 판단했다.

또 동아운수 개별 기업에 대한 판결을 전체 시내버스 업계로 일반화하기는 이르다는 입장이다. 서울시 관계자는 "노조가 동아운수 외에도 버스 운영사 63곳에 대한 소송을 진행 중이고 대다수는 아직 결과가 나오지 않았다"면서 "동아운수 건도 체불임금 규모가 확정되기 전이기 때문에 구체적 방침은 없는 상태"라고 말했다.

일각에서는 정기상여금이 통상임금으로 인정되는 사례가 늘어날수록 서울시 재정에 타격이 생길 수 있다는 우려가 나온다. 2020년 이후 매년 서울 시내버스 운영사 64곳의 운송 적자는 총 6000억원 안팎을 기록했다. 서울시는 연간 수천억원 규모의 재정 지원을 해 왔다. 특히 적자가 컸던 2022년에는 8114억원, 2023년에는 8915억원에 달하는 금액을 지원했다.

손의영 서울시립대 명예교수는 "교통수단 무료 환승제 도입 이후 버스 운영사의 요금 수입이 감소한 데다 시민 부담을 고려해 버스요금 인상도 제때 이뤄지지 못하면서 시내버스 운송 적자가 누적돼 왔다"며 "시내버스 운영 전체 비용의 65% 이상을 차지하는 인건비가 크게 오르면서 적자 폭이 더욱 확대됐다"고 분석했다.

손 명예교수는 "서울시의 재정을 고려하면 비용이 줄어야 하지만 버스 기사들 입장에서는 (통상임금 제도가) 바뀌어야 한다"며 "중장기적으로 자율운행 버스를 확대하는 등 방안 마련이 필요하다"고 설명했다.

blue99@newspim.com

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KT 과징금 539억, SKT의 40% [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 소형 기지국(펨토셀) 해킹 사고와 관련해 개인정보보호위원회로부터 539억원의 과징금을 부과받았다. 앞서 유심 정보 유출 사고로 1347억원의 과징금을 받은 SK텔레콤의 40% 수준이다. 개인정보보호위원회는 유출 규모와 정보의 민감성, 피해 대응 수준 등이 SK텔레콤과 달랐다고 설명했다.   [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 송경희 개인정보보호위원장이 29일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개인정보보호위원회 전체회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.07.29 gdlee@newspim.com 개보위는 29일 KT가 불법 펨토셀을 통해 고객 개인정보를 유출하게 한 책임에 대해 과징금 539억7900만원을 부과하기로 의결했다고 30일 밝혔다. 개인정보보호 위반 행위에 대해 과징금음 매출액의 최대 3%까지 부과할 수 있다. 이에 KT의 최근 3년간 연평균 무선서비스 매출인 6조6689억원을 기준으로 최대 1900억원에서 2000억원 수준이 부과될 수 있을 것으로 추정됐다. 앞서 SK텔레콤이 네트워크와 시스템의 보안 관리를 소홀히 해 2324만여 명의 유심 정보 등이 유출한 건에 대해서 개보위가 과징금 1347억9100만 원과 과태료 960만원을 부과한 바 있기 때문이다. 하지만 개보위는 KT에 부과한 과징금의 기준을 5G와 LTE의 서비스 매출로 판단했다. 이번 해킹 피해 대상이었던 소형 기지국 펨토셀이 LTE 통신에서 사용되는 장비이며 5G 통신 설비가 확정되지 않은 곳에서는 LTE망을 이용하기 때문에 5G와 LTE 서비스 매출을 산정 기준으로 정했다는 설명이다. 양청삼 개보위 사무처장은 "KT의 경우 앞선 사례(SK텔레콤)와 비교해 확인된 유출 규모가 상대적으로 적었고 유출된 정보도 임시값, 기기의 단말기 정보를 포함한 3종으로 달랐다. 피해 관련해 보상이라든지 시정조치 등이 신속하게 협조됐다는 점이 감안됐다"고 설명했다. 양 사무처장은 "앞선 유출 사고는 2300만명의 유심 정보가 유출됐던 건인데 비해 KT는 확정된 유출 규모가 1만6647명이라는 점이 고려됐다"라고 전했다. 악성 코드 감염 사고 건에 관련해서는 KT가 개인정보 유출 분석을 소홀히 하고 정부에 미신고했으며 사고 서버의 로그 일부를 삭제하고 조사 과정에서 거짓 자료제출 및 번복으로 위원회 조사를 방해했다고 판단해 고발하기로 했다. 이번 과징금 부과 및 과태료 등 개보위 처분에 대해 KT는 "개보위의 처분 결과를 무겁게 받아들이며 지난 사고로 고객과 국민 여러분께 큰 심려와 불안을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한 번 고개 숙여 깊이 사과드린다"라고 밝혔다. KT 관계자는 "개인정보보호 보호 체계 전반을 원점에서 재정비하고 있으며 보안 투자를 확대하고 전사적 개인정보보호 역량을 강화하는 등 사태 재발 방지와 고객 신뢰 회복에 모든 역량을 다하겠다"라고 덧붙였다.  origin@newspim.com 2026-07-30 13:40
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李대통령 지지율 53% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 평가가 2주 연속 하락해 53%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 공개됐다.  엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 27~29일 동안 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 전국지표조사(NBS) 7월 5주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 53%로 직전 조사인 7월 3주차보다 2%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율 하락세는 2주 연속 이어지고 있다. 반면 부정평가는 37%로 직전 조사보다 3%p 올랐다.  이재명 대통령 국정운영 평가 7월 5주차 [그래프=NBS]   정당지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도유보는 33%였다.  민주당 차기 당대표 적합도 조사에서는 정청래 후보가 21%, 김민석 후보가 19%, 송영길 후보가 6%였고, 태도유보가 54%로 절반을 넘었다. 그러나 민주당 지지층에서는 김 후보가 34%, 정 후보가 29%, 송 후보가 9%로 다른 양상을 보였다.  정부의 부동산 정책에 대한 평가에서는 잘못하고 있다는 의견이 56%로 과반이고, 잘하고 있다는 의견은 33%였다.  부동산 가격 전망으로는 상승할 것이라는 의견이 31%, 보합이 52%, 하락이 10%였다. 주택담보대출 규제를 강화해야 한다는 의견은 15%, 유지해야 한다는 의견은 21%, 완화해야 한다는 의견은 55%로 확인됐다.  전세대출 규제 역시 강화해야 한다는 의견은 11%에 그친 반면, 유지해야 한다는 의견이 24%, 완화해야 한다는 의견이 55%를 보였다.  이재명 정부 부동산 정책 평가 [그래프=NBS] 여론조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 시행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-07-30 13:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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