광양항 '항만자동화 테스트베드' 첫 삽…AI 스마트항만 시동

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2029년까지 7724억 투입 완전자동화 부두 구축

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 여수광양항만공사는 30일 전남광주통합특별시 광양항에서 '항만자동화 테스트베드 구축사업' 착공식을 개최하고 국산 장비 기반의 완전자동화 컨테이너 부두 조성에 공식 착수했다.

해양수산부와 여수광양항만공사가 공동 주최한 착공식에는 황종우 해양수산부 장관, 황기연 전남광주통합특별시 행정부시장, 박성현 광양시장 등 관계자 150여 명이 참석했으며 폭염으로 인해 광양항 YGPA 국제회의장 2층 실내에서 진행됐다.

여수광양항만공사가 30일 전남광주통합특별시 광양항에서 '항만자동화 테스트베드 구축사업' 착공 세리머니를 진행하고 있다.[사진=여수광양항만공사] 2026.07.30 chadol999@newspim.com

항만자동화 테스트베드 구축사업은 광양항 3-2단계 컨테이너부두 4선석에 2029년까지 총 7724억 원을 투입해 국산 하역·이송장비와 항만운영시스템(TOS)을 갖춘 완전자동화 컨테이너 항만을 조성하는 사업이다.

연간 136만TEU 처리 능력을 확보하고 자동화항만 도입 여건을 마련해 국내 항만기술시장과 관련 산업 경쟁력을 높이는 것이 목표다.

부두에는 ▲안벽크레인 8기 ▲야드크레인 32기 ▲무인이송장비(AGV) 44대 ▲항만운영시스템 1식 등이 순차적으로 도입된다. 사업비는 국비 50%, 여수광양항만공사 50%를 각각 부담한다.

'항만자동화 테스트베드 구축사업' 조감도 [사진=여수광양항만공사] 2026.07.30 chadol999@newspim.com

해양수산부는 지난 23일 발표한 '피지컬 AI 항만 전략'을 통해 광양항을 피지컬 AI 기술 선제 도입과 실증 거점으로 육성한다는 계획을 밝힌 바 있다. 이에 따라 광양항 테스트베드는 야드 운영 최적화를 위한 에이전틱 AI, AGV 주행구간 균열·침하 실시간 분석 AI 등 피지컬 AI 기술이 적용되는 차세대 스마트항만으로 단계적 전환이 추진된다.

최관호 여수광양항만공사 사장은 "광양항 항만자동화 테스트베드는 피지컬 AI 기술의 선제적 도입과 실증 집적화를 통해 광양항 경쟁력을 한층 높일 것"이라며 "세계적인 스마트 항만 모델을 제시하고 국내 항만기술산업 도약을 이끄는 중심축이 되도록 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com