이명연 전북도의원 "전북 혼인율 감소 심각…청년 결혼 지원 확대 촉구"

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전북 혼인율 전국 최하위권…경제적 부담 완화 위한 실효성 대책 제안

선지급 결혼바우처·공공웨딩 플랫폼 구축 등 청년 체감형 지원 강조

[전주=뉴스핌] 이백수 기자= 이명연 전북특별자치도의회 문화안전소방위원회 의원(전주10)은 30일 전북지역 혼인율 감소를 지적하며 청년들의 결혼 진입 장벽을 낮출 수 있는 실효성 있는 지원정책 마련을 촉구했다.

이 의원에 따르면 올해 1~4월 전국 혼인 건수는 지난해 같은 기간보다 6.8% 증가했지만 전북은 6.2% 감소해 전국 최하위권을 기록했다. 조혼인율도 인구 1000명당 3.4건으로 전국 평균 4.9건을 크게 밑돌았다.

이명연 전북특별자치도의원[사진=뉴스핌DB] 2026.07.30 lbs0964@newspim.com

그는 "신혼부부 평균 결혼 비용이 주택 구입비를 포함해 약 3억8000만원에 이르고 도내 일부 예식장의 성수기 대관료가 최대 900만원, 식대는 1인당 8만2000원 수준이다"며 "청년들에게 결혼이 경제적 부담으로 작용하고 있다"고 지적했다.

또 도내 공공예식장 14곳 가운데 전주시 6개 시설은 최근 3년간 이용 실적이 없는데도 시설 개선보다 홍보에 치중하고 있다고 비판했다.

아울러 인구청년정책과의 인구정책 개발 및 저출생 대응 예산 10억5000만원이 출산과 양육 단계에 집중돼 있는 반면 청년들의 결혼을 직접 지원하는 예산은 없고 공공예식장 개방 등 비예산 사업에 의존하고 있다고 꼬집었다.

이 의원은 전주·군산·익산 등 6개 시·군에는 결혼축하금이 없고 일부 군 지역도 분할 지급 방식으로 운영돼 초기 계약금과 예식 비용 마련에 실질적인 도움이 되지 못한다고 주장했다.

이에 계약금과 대관료 등에 사용할 수 있는 선지급 결혼바우처를 14개 시·군에 지원하고 가격 정찰제 우수업체를 연계하는 전북형 공공웨딩 플랫폼 구축, 신혼부부 공공임대주택 우선 공급과 대출이자 지원을 연계한 결혼·주거 원스톱 지원체계 마련 등을 제안했다.

이명연 의원은 "청년이 결혼을 포기한 지역에는 미래도 없다"며 "전북자치도가 청년들이 체감할 수 있는 결혼 지원정책을 적극 추진해야 한다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com