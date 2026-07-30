김해시, 학생 참여형 라면 나눔사업 추진…학생기부 취약계층 지원

AI 핵심 요약beta
- 김해시는 30일 라면 나눔사업 업무협약을 체결했다.
- 학생들이 학교에서 자발적으로 라면을 기부해 취약계층에 전달한다.
- 세 기관은 역할을 나눠 참여형 나눔 문화를 확산하기로 했다.
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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 유관기관과 함께 라면 나눔사업을 통해 식생활 취약계층 지원에 나선다.
김해시는 30일 시청에서 김해교육지원청, 김해시종합사회복지관과 학생 참여형 식품 나눔사업 '함께라면 행복해' 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 학생들이 학교 현장에서 자발적으로 라면을 기부하고 이를 지역 내 먹거리 취약계층에게 전달하는 구조를 마련하기 위해 추진됐다.
협약식에는 정영두 김해시장과 안경애 김해교육지원청 교육장, 윤시내 김해시종합사회복지관장 등 관계자가 참석했다. 참석자들은 사업 추진 방향을 공유하고 학생들의 일상적 기부 경험을 통해 나눔의 가치를 배우도록 하는 데 뜻을 모았다.
기관별 역할도 세분됐다. 김해시는 사업 전체를 총괄하며 행정 지원과 추진 과정 조율을 맡는다. 김해교육지원청은 참여 학교를 모집하고 학교별 라면 나눔행사를 지원하며 사업 취지를 알리는 홍보를 담당한다. 김해시종합사회복지관은 참여 학교 일정 조정과 기부 식품 수거, 전달 절차 운영을 맡아 현장 실행을 책임진다.
참여 학교 학생들은 교내 라면 나눔행사에 자율적으로 동참해 라면을 기부하게 된다. 모인 라면은 김해시 푸드마켓을 통해 식생활에 어려움을 겪는 이웃에게 전달된다.
세 기관은 학생들의 작은 실천이 지역 취약계층의 먹거리 부담을 덜고 학교와 지역사회가 함께하는 참여형 나눔 문화로 확산되도록 협력을 이어갈 계획이다.
정영두 시장은 "나눔이 거창한 일이 아니라 일상 속 작은 실천에서 시작된다"며 "학생들의 따뜻한 마음이 어려운 이웃에게 힘이 되도록 학교와 지역사회가 함께하는 나눔 기반을 넓혀가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com