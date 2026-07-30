장연국 전북도의원 "숙박형 현장체험학습 감소는 도교육청 소극행정 탓"

AI 핵심 요약beta
- 장연국 전북도의원은 30일 숙박형 현장체험학습 감소 원인으로 전북교육청의 소극 행정을 지적하고 안전관리 체계 개선과 종합대책 마련을 촉구했다.
- 그는 사고 이후 숙박형 현장체험학습 실시율이 큰 폭으로 감소했고 외부안전요원 자격·증빙 확인 절차도 미흡했다고 비판했다.
- 장 의원은 외부안전요원 전수점검과 지원체계 구축, 현장체험학습 전담기구 설치 등 종합적인 제도 개선을 요구했다.
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외부안전요원 전수점검·전담기구 설치·지원체계 구축 등 종합대책 '촉구'
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 장연국 전북특별자치도의원은 30일 숙박형 현장체험학습 감소의 원인으로 전북교육청의 소극적인 행정을 지적하며 안전관리 체계 개선과 종합대책 마련을 촉구했다.
장 의원은 이날 5분 자유발언에서 도내 각급학교 숙박형 현장체험학습 실시율이 2023년 82.4%에서 2026년 62.2%로 감소했으며 초등학교의 경우 올해 실시율이 42.8%에 불과하다고 밝혔다.
반면 초등학교 1일형 현장체험학습 실시율은 86.1%로 집계돼 교육적 필요성은 여전히 높은 것으로 나타났다고 설명했다.
그는 2022년 강원 속초 현장체험학습 사고 이후 교사의 법적 부담이 커지면서 숙박형 현장체험학습이 위축됐지만 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 개정 이후에도 실시율이 계속 감소하고 있다고 지적했다.
또 도교육청이 제출한 자료를 근거로 일부 학교에서 외부안전요원의 안전 관련 자격과 증빙서류 확인 절차가 미흡했다고 비판했다.
2025년 숙박형 현장체험학습에는 192개 학교에서 외부안전요원 493명이 배치됐지만 자격 확인과 증빙 관리가 제대로 이뤄졌는지 담보되지 않았다고 주장했다.
장 의원은 도교육청에 ▲외부안전요원 자격과 안전교육 이수 여부 전수점검 ▲교육청과 학교업무지원센터 중심의 외부안전요원 지원체계 구축 ▲현장체험학습 전담기구 설치 ▲학교급·지역별 감소 원인 조사와 종합대책 마련 ▲사업 관리체계 일원화 및 입찰제도 개선 등을 요구했다.
장연국 의원은 "현장체험학습은 학생들이 역사와 문화, 자연과 공동체를 직접 배우는 중요한 교육과정"이라며 "전북교육청은 법률과 조례 취지에 맞는 실효성 있는 개선대책을 조속히 마련해야 한다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com