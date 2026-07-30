밀양시, 폭염 취약계층 보호 강화…고독사 위험군 집중 관리

AI 핵심 요약beta
- 밀양시가 30일 폭염 속 취약계층 대상 안부확인과 점검을 강화했다.
- 시는 고독사 위험군·쪽방촌·노숙인에 폭염 단계별 안부확인과 현장 점검을 확대했다.
- 폭염 중대경보 시 고위험군 방문·야외근로 중지 등으로 온열질환과 인명 피해 예방에 나섰다.
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복지서비스 연계로 인명 피해 예방
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 연일 이어지는 폭염 속에서 고독사 위험군과 쪽방촌 거주자, 노숙인을 대상으로 안부 확인과 현장 점검을 대폭 강화해 인명 피해 예방에 나섰다.
시는 폭염으로 인한 인명 피해를 막기 위해 취약계층을 대상으로 한 폭염 대응 안전확인 체계를 한층 강화해 운영하고 있다고 30일 밝혔다.
시는 폭염에 취약한 고독사 위험군과 쪽방촌 거주자, 노숙인 등을 중심으로 폭염 단계별 안부 확인과 현장 점검을 실시하고 있다. 폭염 중대경보가 발령되면 안부 확인과 점검 횟수를 늘려 집중 관리 체계를 가동한다.
고독사 위험군 183명에 대해서는 개인별 위험도에 따라 안부 확인 주기를 세분화해 밀착 관리하고 있다. 평상시 분기 1회에서 주 1회 수준으로 실시하던 안부 확인을 폭염 중대경보 발령 시에는 월 1회에서 최대 하루 3회까지 확대해 운영한다.
이 가운데 고위험군 12명은 명예사회복지공무원과 통합사례관리사가 직접 가정을 방문해 건강 상태와 생활 여건을 살피고 필요한 복지서비스 연계를 검토한다. 폭염 행동요령을 안내하고 무더위쉼터 이용 방법도 함께 설명해 폭염 노출을 최소화하도록 돕고 있다.
쪽방촌 거주자 10명에 대해서는 매일 안부를 확인하고 있다. 노숙인 밀집 지역에는 하루 1회 이상 예찰 활동을 실시해 위기 상황 발생 시 신속하게 보호조치와 복지서비스를 연계할 계획이다.
야외에서 일하는 자활근로자 보호도 강화했다. 시는 폭염 경보 발령 시 하루 2회, 폭염 중대경보 발령 시 하루 3회 작업장 현장 점검을 실시한다. 중대경보 시에는 긴급 작업을 제외한 야외 작업을 중지하도록 해 온열질환 발생 위험을 줄이고 근로자 안전을 확보한다.
news2349@newspim.com